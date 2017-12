George Clooney chce každý večer randiť s inou hviezdou

BRATISLAVA 3. septembra (SITA/AP) - Hollywoodsky herec George Clooney vymyslel plán, ako prejsť otravným fotografom, ktorí ho sledujú na každom kroku, cez hlavu. "Tu je moja teória, ako prekabátiť fotografov," povedal Clooney pre najnovšie vydanie časopisu Vanity Fair. "Chcem každú jednu noc stráviť v spoločnosti inej hviezdy. Halle Berry v jeden večer, Salma Hayek druhý a potom by som sa prechádzal po pláži ruka v ruke s Leonardom DiCapriom. Ľudia, čo si kupujú bulvár by nevedeli, či to myslíme vážne alebo nie," uviedol 45-ročný herec a režisér a minuloročný držiteľ Oscara za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe za film Syriana (2005). Na adresu svojich kolegov je však Clooney veľmi priateľský. "Môžem vám hneď teraz povedať, že Cate Blanchett vyhrá Oscara," povedal herec o svojej kolegyni z najnovšieho filmu The Good German. "Je to najlepší herec, ktorý v súčasnosti pracuje. Nie herečka, ale herec. Človeka až desí pracovať s takým dobrým hercom ako je ona." O kolegovi Johnnym Deppovi vyhlásil, že si ho váži ako vynikajúceho herca. Podobný názor má aj na Cliva Owena. "Myslím, že on je skutočná filmová hviezda. On je skutočný muž, pretože je v ňom mužnosť i sexualita a to je podľa mňa zaujímavé," dodal.