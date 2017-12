V Astorke vybrané predstavenia so simultánnym prekladom

BRATISLAVA 3. októbra (SITA) - Divadlo Astorka sa rozhodlo zabezpečiť pri vybraných inscenáciách simultánne tlmočenie do angličtiny. Ako informovali agentúru SITA z dramaturgie divadla, pre tento krok ...

3. okt 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 3. októbra (SITA) - Divadlo Astorka sa rozhodlo zabezpečiť pri vybraných inscenáciách simultánne tlmočenie do angličtiny. Ako informovali agentúru SITA z dramaturgie divadla, pre tento krok sa rozhodli, aby sprístupnili svoje predstavenia aj zahraničným občanom žijúcim na Slovensku. Do angličtiny bude tlmočené 13. októbra predstavenie Play Gorkiy alebo letní hostia. Toto predstavenie o láske a nevere, peniazoch a moci, posadnutosti a žiarlivosti uprostred letnej dovolenkovej idyly bolo nominované na Cenu za najlepšiu inscenáciu sezóny 2004/2005. Astorka plánuje neskôr simultánne tlmočiť vybrané predstavenia aj do nemčiny.