Nezvestní štartujú tretiu sezónu na tajomnom ostrove

3. okt 2006 o 15:10 SITA

BRATISLAVA 3. októbra (SITA) - Seriál Nezvestní, ktorý pritiahol k televíznym obrazovkám milióny divákov na celom svete, v októbri v USA odštartuje svoju tretiu sezónu. Bez niekoľkých známych postáv a s odpoveďami na niektoré zo záhad predchádzajúcich častí, začne 65. dňom po katastrofe letu Oceanic 815. Prvú epizódu tretej sezóny si budú môcť televízni diváci pozrieť v stredu 4. októbra.

Nezvestných začala televízna stanica ABC vysielať 22. septembra 2004. Za dva roky sa tvorcom podarilo zozbierať tie najprestížnejšie televízne ceny. V roku 2005 získali šesť cien Emmy v kategóriách: Najlepšie obsadenie dramatického seriálu, Najlepšia réžia dramatického seriálu (J.J. Abrams), Najlepšia hudba skomponovaná pre dramatický seriál (Michael Giacchino), Najlepší strih dramatického seriálu (Mary Jo Markey), Najlepšie vizuálne efekty v seriáli a Najlepší dramatický seriál. V roku 2005 získal seriál svoju prvú nomináciu na Zlatý glóbus v kategórii Najlepší dramatický seriál. Zúročiť sa ju však podarilo až v roku 2006, pričom k jednej soške pribudli dve nominácie v hereckých kategóriách pre Naveena Andrewsa v kategórii Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v seriáli, mini-seriáli alebo televíznom filme a Matthewa Foxa v kategórii Najlepší mužský herecký výkon v dramatickom televíznom seriáli. Celé herecké obsadenie navyše získalo cenu Screen Actors Guild a tím autorov v tomto roku ocenil Writers Guild of America. Asociácia televíznych kritikov, ktorá každoročne udeľuje Television Critics Association Awards (TCA) ocenila Nezvestných v roku 2005 aj 2006 v kategórii Výnimočný tvorivý výkon v oblasti drámy. Po prvej sezóne navyše seriál získal cenu Najlepší nový program.

Seriál sleduje každodenný život "stroskotancov" na záhadnom tropickom ostrove "kdesi v oblasti južného Pacifiku". Zdanlivo jednoduchá zápletka: zrútenie lietadla na opustený ostrov sa však od jednej časti k druhej stále viac zamotáva a nedobrovoľní obyvatelia ostrova zisťujú, že ich nový domov nie je až taký pustý, ako sa domnievali. Diváci sa navyše pomocou "flashbackov" dozvedajú podrobnosti o jednotlivých postavách, ktoré tak odhaľujú tajomstvá svojej minulosti.

Nezvestní sa môžu pochváliť druhým najpočetnejším obsadením medzi primetimeovými seriálmi. V prvej sérii sa pravidelne objavovalo štrnásť postáv, v druhej ich bolo pätnásť. Niektoré postavy, ktoré spočiatku rozvíjali dej, zo scenára neskôr vypadli, aby urobili miesto novým. Scenáristi nechali ešte v prvej sérii zomrieť napríklad Boona Carlylea (Ian Somerhalder). Len ako hosť sa objavuje Walt Lloyd (Malcolm David Kelley), ktorého sa neúspešne pokúša nájsť jeho otec Michael Dawson (Harold Perrineau). Medzi hlavné postavy seriálu patria: lekár Jack Shephard (Matthew Fox), bývalý vojak irackej Republikánskej gardy Sayid Jarrah (Naveen Andrews), väzenkyňa na úteku Kate Austen (Evangeline Lilly), drogovo závislá rocková hviezda Charlie Pace (Dominic Monaghan), mladá mamička - stroskotala ešte tehotná - Claire Littleton (Emilie de Ravin), obézny milionár Hugo "Hurley" Reyes (Jorge Garcia), záhadný John Locke (Terry O'Quinn), kórejský manželský pár Jin-Soo Kwon a Sun Kwon (Daniel Dae Kim a Yunjin Kim) alebo podvodník James "Sawyer" Ford (Josh Holloway). V druhej sérii pribudli ďalšie postavy - ľudia, ktorí prežili vo chvostovej časti lietadla a diváci sa priebežne zoznamujú aj so záhadnou skupinkou "Tých druhých". Tvorcovia sľubujú, že ďalšie nové postavy predstavia aj v tretej sérii. Diváci sa znovu stretnú aj s mužom z krytu Desmondom (Henry Ian Cusick).

Nezvestní sú výnimočným fenoménom súčasnej televíznej tvorby. Produkcia seriálu vytvorila fiktívny svet, ktorý súvisí s postavami a dejom série. Na internete si môžu fanúšikovia seriálu nájsť stránku leteckej spoločnosti Oceanic Airlines, ktorej patrilo stratené lietadlo, alebo sa niečo dozvedieť o skupine DriveShaft, v ktorej účinkuje Charlie Pace (Dominic Monaghan). Na ich stránke nechýba diskografia, odkazy fanúšikom, videoklipy na stiahnutie, oznam o tom, že Charlie sa stratil a žiadosť o pomoc pri jeho hľadaní. Svoj web má aj záhadná DHARMA Initiative, ktorá sa vynorila na začiatku druhej série, alebo lotéria, v ktorej jeden zo stroskotancov vyhral jackpot. Svojím neuveriteľným úspechom Nezvestní ovplyvnili i celú populárnu kultúru okolo seba. Odkazy na show alebo jednotlivé postavy sa často objavujú vo filmoch, televízii alebo hudbe. Na internete sa objavil blog fiktívneho pasažiera letu Oceanic 815 a 2. mája 2006 vyšla kniha Bad Twin, ktorej "autorom" je jeden z pasažierov letu Oceanic 815 Gary Troup. V epizóde Bloody Mary animovaného seriálu South Park sa chlapci snažia čo najskôr dostať domov, aby stihli "záver sezóny Nezvestných". V ďalšom animovanom seriáli American Dad zase hlavná postava v časti Stan of Arabia uvažuje, či aj v Saudskej Arábii bude môcť pozerať Nezvestných, lebo ich vždy pozerá. "To, že sme v Saudskej Arábii, neznamená, že nie je streda," hovorí Stan odkazujúc na deň, kedy ABC seriál vysiela. Kanadská punk-rocková skupina Moneen zaradila na album The Red Tree pieseň s názvom Don't ever tell Locke what he can't do, pričom odkazuje na postavu Johna Locka a jeho obľúbenú frázu. Skupina Gatsbys American Dream zase na svoj aktuálny album zaradila pieseň You All Everybody - rovnako sa volá aj hit fiktívnej skupiny DriveShaft. Po odvysielaní epizódy s názvom Čísla sa množstvo ľudí pokúšalo tieto čísla použiť v lotériách. Podľa Pittsburgh Tribune-Review, počas troch dní po vysielaní tejto časti seriálu, použili miestni tipujúci čísla viac ako 500-krát. V rovnakom čase asi 200 ľudí vložilo rovnaké čísla v michiganskej lotérii a tisícky ich použili v celoštátnej lotérii Powerball.

Fanúšikovia seriálu po celom svete už dva roky vedú diskusie a snažia sa prísť na to, kto sú vlastne "Nezvestní" a kto "Tí Druhí", aký je pôvod tajomných monštier, i to prečo sa všetci ocitli na zvláštnom ostrove, ktorý žije vlastným životom. Ďalšími otázkami, na ktoré hľadá odpovede celý svet, sú: dôvody pádu lietadla, prečo niektorí pasažieri prežili a aký význam majú záhadné čísla: 4, 8, 15, 16, 23, 42. Väčšinu teórií, ako napríklad, že stroskotanci sú mŕtvi alebo "v očistci", už samotní tvorcovia odmietli. Špekulovalo sa aj o cestovaní v čase, vesmírnych lodiach alebo o mimozemšťanoch, ktorí ovládajú ostrov, prípadne, že všetko sa odohráva len v niečej mysli. Jeden zo scenáristov Carlton Cuse odmietol aj teóriu o tom, že ostrov je reality

Seriál už mali možnosť vidieť milióny divákov v 42 krajinách sveta. Len v USA každú epizódu sleduje v priemere asi 15,5 milióna divákov. Od októbra 2005 ABC sprístupnilo nové epizódy po ich odvysielaní aj na stiahnutie na internete.

Slovenskí televízni diváci v súčasnosti majú možnosť sledovať druhú sezónu seriálu.

