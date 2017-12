Da Vinciho videlo v Bratislave viac ako 130-tisíc divákov

BRATISLAVA 3. októbra (SITA) - Unikátny výstavný projekt Leonardo da Vinci - zvedavý génius, ktorý si široká verejnosť mohla pozrieť v Slovenskom národnom múzeu (SNM) – Historickom múzeu na Bratislavskom ...

3. okt 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 3. októbra (SITA) - Unikátny výstavný projekt Leonardo da Vinci - zvedavý génius, ktorý si široká verejnosť mohla pozrieť v Slovenskom národnom múzeu (SNM) – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade, sa ukončil v nedeľu 1. októbra. Putovnú výstavu, ktorú sprístupnili od 28. apríla, videlo vyše 130-tisíc návštevníkov. Agentúru SITA o tom informovalo oddelenie propagácie SNM – Historického múzea.

Návštevníci mohli do 1. októbra vzhliadnuť 68 listov z Leonardovho diela Codex Atlanticus a modely strojov skonštruovaných v 50. rokoch 20. storočia na základe géniových kresieb. Výstava Leonardo da Vinci, zvedavý génius približuje význam Leonarda nielen ako umelca a autora svetoznámych malieb, ale najmä ako vedca, architekta, inžiniera a anticipátora mnohých vedeckých objavov. Bratislava bola štvrtou zastávkou v európskom putovaní výstavy, ktorá zaujala návštevníkov v Innsbrucku, v Ríme a Budapešti. Z Bratislavy poputuje výstava do Záhrebu a následne do Barcelony.

Počas výstavy organizátori pripravili mnoho zaujímavých sprievodných podujatí. V rámci prednáškového cyklu odzneli informácie približujúce nielen Leonardovo dielo, ale aj rôzne oblasti renesančnej kultúry. Okrem prednášok ponúklo SNM – Historické múzeum svojim návštevníkom aj možnosť započúvať sa do tónov starej hudby z Leonardových čias. Renesančné melódie zazneli na Bratislavskom hrade v podaní Komorného zboru Konzervatória v Bratislave, amerického zboru Collegiate Chorale Univerzity of Colorado a slovenskej spinetistky Agnesy Ferienčíkovej. V posledný týždeň výstavy sa predstavili súbor starej hudby Musick for a While pod vedením Juraja Struhárika a pre milovníkov renesančnej hudby známa Musa Ludens.

Špeciálnu pozornosť venovali organizátori detskému návštevníkovi. Tí sa mohli každú druhú nedeľu inšpirovať Leonardovým tvorivým duchom. Podujatie sa konalo pod názvom Kreatívne nedele na Hrade dovedna štrnásťkrát. V tvorivých dielňach sa vyrábala mozaika z farebného papiera, drevené minikonštrukcie, na skle, textile i hrnčekoch sa maľovali rôzne obrázky, fantázie sa vytvárali z drôtov, papieru i sadry. Okrem tvorivých dielní pripravilo Múzeum pútavé vzdelávacie programy a materiály pre žiacke skupiny a pedagógov.