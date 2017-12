Jackie Chan odmietol spoluprácu na filme Rambo 4

3. okt 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 3. októbra (SITA) - Majster bojových umení Jackie Chan odmietol ponuku účinkovať v najnovšom filme o nesmrteľnom americkom vojakovi Johnovi Rambovi, no prípadnú spoluprácu so Sylvestrom Stallonem nevylúčil. Hongkonský herec sa s americkým silákom priatelí už dávno a obaja už dlho sľubujú, že sa spoločne postavia pred kamery. Fanúšikovia oboch hercov verili, že Rambovo filmové znovuzrodenie bude dobrou príležitosťou pre obe hviezdy, no podľa Chana toto nie je ten správny projekt. "Sylvestra Stalloneho milujem a dokonca sme istý čas boli aj obchodní partneri. Aj keď sme sa teraz istý čas nevideli, verím, že raz si určite spolu zahráme. Do čínštiny sa Stallone prepisuje znakom pre draka, presne ako moje meno. Niektorí ľudia by radi videli stretnutie drakov, tak snáď sa to raz podarí," povedal Jackie Chan. "Zatiaľ sme však nenašli scenár vhodný pre oboch. Okrem toho sa naše pracovné rozvrhy za posledné dva roky ani raz nestretli. Možno to raz spolu skúsime, ale nemyslím, že by to mal byť Rambo 4. Je ešte veľa ľudí, s ktorými by som rád spolupracoval. Myslím, že by som nechal všetko tak, keby mi spoluprácu ponúkol Steven Spielberg. Vždy som chcel pracovať aj s Ridleym a Tonym Scottovcami či Dustinom Hoffmanom," dodal.