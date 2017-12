Hudobné dni otvorí premiéra opery Trubadúr

BANSKÁ BYSTRICA – Premiérou opery Giuseppe Verdiho Trubadúr otvorí banskobystrická Štátna opera v piatok 13. októbra 13. ročník festivalu Banskobystrické hudobné dni.

4. okt 2006 o 12:00 (sita)

Podľa umeleckého šéfa ŠO Mariána Vacha sa táto nadčasová opera vráti do ich repertoáru po 26 rokoch. „Tento titul si divadlo môže dovoliť uvádzať, keď na to má kvalitných sólistov a my dnes v takej situácii sme,“ povedal Vach.

Okrem prvej a druhej premiéry ponúkne tento rok festival počas siedmich dní aj štyri koncerty, husľový recitál a pre deti rozprávku s pesničkami v podaní zvolenského Divadla J. G. Tajovského. Koncert bude patriť tvorbe slovenských skladateľov, interpretovať ju bude spevácky zbor Lúčnica. Večer v utorok 17. októbra je v rámci prebiehajúceho Mozartovho roka venovaný tvorbe práve tohto skladateľa.

„Vyvrcholením nášho festivalu bude vo štvrtok 19. októbra uvedenie Mozartovej Omše c mol. Dirigovať ju bude Pavol Tužinský. V prvej časti večera sa predstavia odchovanci banskobystrického konzervatória v dielach Vitaliho a Brucha,“ uviedla dramaturgička opery Alžbeta Lukáčová.