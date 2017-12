Zomrela slávna muzikálová herečka Isabel Bigley Barnett

4. okt 2006 o 9:35 SITA

BRATISLAVA 4. októbra (SITA/AP) - Americká herečka Isabel Bigley Barnett, ktorá získala prestížnu divadelnú cenu Tony za úlohu v broadwayskom muzikáli Chlapci a dievčatá, zomrela vo veku 80 rokov. Ako uviedol jej syn Lawrence, herečka zomrela v sobotu 30. septembra na pľúcne komplikácie. Barnett hrala práve v londýnskej produkcii muzikálu Oklahoma!, keď jej prišla ponuka z New Yorku na nový muzikál Chlapci a dievčatá. V ňom hrala v rokoch 1950 až 1953, no už v roku 1951 zaňho získala cenu Tony za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v muzikáli. Po týchto úspechoch účinkovala s Billom Hayesom v muzikáli Me and Juliet, v ktorom sa objavila i jej vlastná pieseň No Other Love. "Bola to vynikajúca herečka a úžasná osoba," povedal Hayes pre denník Los Angeles Times. "Bola vysoká, štíhla a krásna, a túto krásu si zachovala počas celého života," dodal.

Isabel Bigley Barnett sa narodila 23. februára 1926 v newyorskom Bronxe. Jej matka bola koncertná speváčka, vďaka čomu okrem talentu zdedila i lásku k hudbe. Tú neskôr rozvíjala na Juilliard School of Music. V roku 1953 sa vydala za Lawrenca R. Barnetta, prezidenta spoločnosti Music Corp. of America. Päť rokov po svadbe sa rozhodla opustiť svetlá rámp a naplno sa začala venovať rodine. V meste Rye žila s rodinou celých 30 rokov. Spolu s manželom sa angažovali v množstve charitatívnych projektov. Na štátnej univerzite v Ohiu napríklad založili umeleckú fakultu. Minulý rok sa Barnett stala predsedníčkou rady divadla McCallum v Palm Desert. "Bola to veľká umelkyňa, srdečná filantropka a úžasná priateľka nášho divadla," povedal Mitch Gershenfeld, riaditeľ divadla McCallum.