Paris Hilton je i napriek klebetám stále sama

BRATISLAVA 4. októbra (SITA) - Dedička hotelového impéria Paris Hilton uviedla, že je stále slobodná a sama, a to i napriek tomu, že ju najnovšie fotografi prichytili v spoločnosti bývalého bubeníka skupiny ...

4. okt 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 4. októbra (SITA) - Dedička hotelového impéria Paris Hilton uviedla, že je stále slobodná a sama, a to i napriek tomu, že ju najnovšie fotografi prichytili v spoločnosti bývalého bubeníka skupiny Blink 182 Travisa Barkera v New Yorku a Amsterdame. Táto 25-ročná ašpirujúca speváčka navštívila holandské hlavné mesto a šla tu s Barkerom na spoločný večierok. V septembri Barkerova bývalá manželka Shanna Moakler rockera slovne napadla za to, že sa po ich augustovom rozchode veľmi rýchlo zotavil. Hovorca Paris Hilton však uviedol, že s Barkerom sú iba dobrí priatelia. "Majú sa radi. Paris ho má veľmi rada," povedal hovorca. Aj napriek najnovším klebetám o vzťahu Hilton a tenistu Andyho Roddicka, miliardárka stále vyhlasuje, že je sama. "S nikým v súčasnosti vážne nechodím. Lietam si po svete a vychutnávam si svoju slobodu. Teraz je čas na to, aby som mala veľa priateľov a na nikoho sa vážnejšie neviazala," povedala Paris pre časopis LuxeLife.