Fiktívny novinár Borat sa v Kazachstane veľkej slávy nedočká

4. okt 2006 o 12:30 SITA

BRATISLAVA 4. októbra (SITA) - Najväčšia sieť kín v Kazachstane urobila presne to, čo sa od nej očakávalo - zakázala komédiu britského recesistu Sachu Barona Cohena s názvom Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan. Vo filme hlavnú úlohu predstavuje Cohenove alter ego, fiktívny kazašský novinár Borat, ktorý cestuje po Amerike a Kazachstan predstavuje ako krajinu nepriateľskú voči ženám, plnú rasistov a antisemitov. Sám herec je pritom Žid. Sieť kazašských kín Otau Cinema označil film za urážlivý, absolútne nepravdivý a nezmyselný. Okrem toho vedenie kín vyjadrilo obavu, že by Američania mohli takejto zlej reklame uveriť. Židovská liga proti hanobeniu naproti tomu zaujala veľmi diplomatický postoj. "Obecenstvo nemusí byť vždy natoľko zdatné, aby pochopilo vtip, niektorých podobný humor môže dokonca utvrdiť v ich bigotnosti. Aj keď je humor pána Cohena nevkusný a pre niekoho i urážlivý, chápeme, že jeho jediným zámerom je búrať stereotypy," dodala liga.