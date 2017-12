Kultové English is easy, Csaba is dead vyšlo na CD

4. okt 2006 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 4. októbra (SITA) - Kultové predstavenie divadla GUnaGU English is Easy, Csaba is Dead vyšlo v septembri ako zvukový záznam na CD. "Brutálna komédia o slovenskej mafii", ako ju na svojej stránke uvádza divadlo, mala premiéru 28. októbra 2000 a dodnes je neustále vypredaná. Herci majú za sebou viac ako 600 repríz a aby si mohli na toto úspešné predstavenie zaspomínať aj po rokoch, rozhodli sa ho zvečniť v podobe CD. Ako v rozhovore pre agentúru SITA prezradili Igor Adamec a Peter Batthyany, do roka a do dňa by chceli mať aj CD s Mafiánskymi historkami 2.

"Pred dvoma rokmi sme s chalanmi - Martinom Vaněkom, Peťom Batthyanym a Ivanom Machom spravili vlastné divadlo a začali sme na vlastnú päsť hrávať. Urobili sme Mafiánske historky dvojku a prišlo nám ľúto tú Gunagácku éru nejak nezvečniť, lebo divadlo je vec prchavá - divák zatlieska, odíde a viac nie je, tak sme si povedali, že či by nebolo dobré urobiť si takýto pamätníček," povedal o vzniku nahrávky predstaviteľ učiteľa Igor Adamec. Ako však ďalej dodal, keďže GUnaGU s touto iniciatívou neprišlo, chopili sa jej oni traja a na spoluprácu nahovorili aj Petra Sklára a Karola Vosátka. Ďalším významným dôvodom, prečo CD vzniklo, je podľa neho skutočnosť, že im "začali pod rukou vznikať kadejaké pirátske DivX-y a cédečká, čo vlastne len poukazovalo na našu sprostotu, že nič oficiálne ešte nevyšlo, takže si to trošku aj tá doba vypýtala."

Zvukový záznam vznikol počas verejnej nahrávky v divadle GUnaGU. Jednotlivé scény, ale museli upraviť tak, aby sa dalo nahrávať. Herci preto sedeli na stoličkách, aby neboli ďaleko od mikrofónov. "Bola to strašná sranda, lebo sme celý čas sedeli a rozprávali a kto nevydržal, ten sa postavil a začal tam poskakovať a hrať strašne rukami a zase si musel sadnúť... lebo my sme zvyknutí hrať v pohybe - k istému výrazu potrebuje človek isté gesto, takže sme si tam mávali ručičkami," zaspomínal si na nahrávanie Adamec.

SITA vydá k správe zvukovú správu.