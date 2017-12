Sarah Brightman predstavuje The Best Of...

BRATISLAVA 4. októbra (SITA) - Kráľovná popovej opery Sarah Brightman prichádza s novým výberovým albumom, ktorý obsahuje jej najlepšie skladby z klasického repertoára. Na Classics: The Best Of... si ...

4. okt 2006 o 17:05 SITA

Písmo: A - | A + 0 BRATISLAVA 4. októbra (SITA) - Kráľovná popovej opery Sarah Brightman prichádza s novým výberovým albumom, ktorý obsahuje jej najlepšie skladby z klasického repertoára. Na Classics: The Best Of... si poslucháč nájde melódie z broadwayských muzikálov ako Music Of The Night či adaptované klasické skladby. Nechýbajú však ani popové hity ako Time To Say Good Bye alebo A Question Of Honour známe po celom svete. V priebehu ôsmich rokov sólovej kariéry sa popová diva Sarah Brightman stala inšpiráciou pre mnohé hudobné projekty, získala 150 hudobných nominácií v 34 krajinách a predala 25 miliónov platní. V roku 1992 spievala pre dvojmiliónové publikum na ukončení Olympijských hier v Barcelone.