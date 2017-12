V Česku predstavia africkú, ázijskú a židovskú kultúru

4. okt 2006 o 18:50 SITA

BRATISLAVA 4. októbra (SITA) - Tretí ročník medzinárodného festivalu hudobných filmov Music on Film - Film on Music (MOFFOM) prinesie do Prahy juhoafrickú a stredoázijskú hudbu. MOFFOM sa uskutoční na siedmich miestach po celej Prahe 18. až 22. októbra. Návštevníci budú môcť vidieť viac ako 120 filmov s africkou, ázijskou a židovskou tematikou. Zvláštna sekcia bude zameraná na "čiernu kultúru" Južnej Ameriky.

Súčasťou prezentácie Afriky na MOFFOM-e bude aj vystúpenie juhoafrického šamana a gitaristu Madala Kuneneho z kmeňa Zulu. Na festivale uvedú tiež niekoľko snímok vo svetovej premiére. Patrí k nim nový dokument o českej undergroundovej legende Plastic People Of The Universe, ktorý zachytáva kapelu v priebehu takmer štyridsiatich rokov či film o 93-ročnom zanzibarskom spevákovi Bi Kudedem As Old As My Tongue, ktorý je na svojom prvom európskom turné. Zo známych hostí sa v Prahe predstaví britský filmár Julien Temple, ktorý režíroval videoklipy k piesňam kapely Rolling Stones či speváka Davida Bowieho. Informoval o tom internetový portál idnes.cz.