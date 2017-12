Zero dB: Otvárame obzory

Producentské duo Zero dB tvoria Chris Vogado a Neil Combstock. Sú vychádzajúcou hviezdou britského vydavateľstva Ninja Tune. CHRIS VOGADO odpovedal SME na telefonické otázky.

5. okt 2006 o 11:00 TOMÁŠ PROKOPČÁK

Neil Combstock a Chris Vogado. FOTO – NINJA TUNE

Aj keď album Bongos, Bleeps & Basslines je ich debutom, na konte majú už množstvo remixov. Počuť ich môžete na víkendovom festivale Nu Jazz Dayz.

Tohtoročný album Bongos, Bleeps & Basslines je síce vašim prvým, na konte však už máte množstvo remixov. Prečo ten neskorý debut?

„Myslím si, že až teraz sme boli pripravení. Dlho sme robili remixy, chceli sme už urobiť čosi vlastné. Na albume sme pracovali skoro štyri roky, museli sme získať priestor na to, aby sme si mohli vydýchnuť a konečne ho dokončiť.“

V čom to je iné, keď robíte pre niekoho remix a keď pracujete na vlastnej skladbe?

„Keď robíte remix, robíte to konkrétne pre nejakú spoločnosť či umelca. A tiež sú známe limity, pokiaľ až sa pri prerábaní dá zájsť. Pri albume je všetko na nás, môžeme si ho urobiť podľa seba. Určite aj preto príprava albumu trvá dlhšie.“

Takže v podstate si môžete robiť, čo len chcete?

„Presne. Závisí to však aj od vydavateľstva. My vydávame na Ninja Tune, ale iné vydavateľstvo by možno chcelo nahrávky za každú cenu predať. Aby boli komerčne úspešné.“

Toto je teda dôvod, prečo ste sa rozhodli podpísať v Ninja Tune?

„Áno. Ale tiež je pravda, že s tými ľuďmi sme už dlhší čas dobrí priatelia. Pred nejakými rokmi sme sa spoznali, bavili sme sa spolu na tému albumu a oni povedali, že možno. Odvtedy sme urobili množstvo remixov, držali sme sa striktne v podzemí. A ľudia začali pomaly prichádzať na chuť brokenbeatu či nu jazzu, alebo ako to nazývajú.“

Váš album je veľmi rôznorodý. Čím to je?

„Myslím, že to vychádza z nášho záujmu o rôzne hudby. Sme dídžeji, ale nehrávame len jeden konkrétny štýl. Hrávame všetko, od hip-hopu až po kričiace techno. A na albume to cítiť. Skladby sú inšpirované tým, čo hrávame, a teda jednoducho tým, čo máme radi.“

Nebude pre veľa ľudí taký záber priveľký?

„Dúfam, že nie. Aj keď počúvaš rádio, tak hrá množstvo rôznych vecí. Hard jazz sa kombinuje s hip-hopom a podobne. Ale rozumiem tejto výhrade. Možno to pre nich bude ťažké, možno nie. Ktovie. Za chvíľu to uvidíme na predaji. Je však dobré otvárať ľuďom obzory.“

Aj vaša hudba je silne inšpirovaná latinom. Niektorí kritici vravia, že práve prebieha boom latino hudby. Naozaj?

„Neviem. Myslím, že ľudia sa chcú viac baviť. My sme na­prí­­k­lad roky robili temnejšiu hudbu. Tak či onak to je o kvalitnej muzike. Clubbing je jednoducho o tom ísť niekam von a zabávať sa. My si kladieme otázku takto: prečo by som mal ísť v piatok v noci alebo v pondelok niekam von? Lebo chcem počuť dobrú hudbu! Ale áno, množstvo ľudí chce len ísť na dobrú párty.“

Plánujete viac pracovať s hudobníkmi. Aké je prejsť od elektroniky k živej hudbe?

„Pre nás je to fakt ťažké. Neil ani ja nie sme skutoční hudobníci, i keď trochu vieme hrať na klávesoch. Ale snažíme sa priniesť našu hudbu naživo.“