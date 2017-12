David Hasselhoff si pripadá ako Elvis Presley

5. okt 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 5. októbra (SITA) - Americký televízny herec David Hasselhoff patrí k hviezdam, ktoré prechádzajú z jednej profesie do druhej, niekedy na míle vzdialenej od tej pôvodnej. Bývalý hlavný hrdina seriálu Pobrežná hliadka sa rozhodol vytvoriť vlastnú odevnú značku Malibu Dave a hneď potom si uvedomil, že jeho popularita sa rovná obľúbenosti Elvisa Presleyho. Herec uviedol, že podobne ako jeho slávneho predchodcu, aj jeho neustále prenasledujú fanúšikovia žiadajúci ho o podpis. "Bude to skvelé. Všade kam sa pohnem, všetci nosia moje tričká s nápisom Don't Hassel The Hoff (Nehádaj sa s Hoffom)," povedal herec. "Potom sú tu chlapíci, čo sa obliekajú úplne ako ja. To je už trochu čudné. Som ako Elvis, s tým rozdielom, že žijem. No vlastne, len medzi nami, Elvis stále žije, býva u mňa doma," dodal so smiechom.