Kim Basinger si vynútila ďalšie súdne pojednávanie

5. okt 2006 o 8:12 SITA

BRATISLAVA 5. októbra (SITA/AP) - Americká herečka Kim Basinger sa postarala o nové súdne pojednávanie bez poroty potom, čo v stredu jej právnik pred súdom poprel všetkých 12 bodov obžaloby, ktorá tvrdí, že herečka nedodržala súdne nariadenia spojené s právom jej bývalého manžela Aleca Baldwina na ich spoločnú dcéru. Herečkin právnik poprel všetkých 12 priestupkov a vyhlásil, že jeho klientka je nevinná vo všetkých bodoch. Držiteľke Oscara napriek tomu v prípade uznania celého rozsahu viny hrozí až 60 dní väzenia a pokuta v prepočte 354 tisíc korún. Sudca vrchného súdu v Los Angeles Maren E. Nelson stanovil nové súdne pojednávanie na 15. januára. Náhradný termín je 16. februára. Medzi svedkami počas pojednávania nebude chýbať ani Baldwin, ktorý žije v New Yorku. Podľa žaloby, ktorú tento herec podal v roku 2005, Basinger kompletne odignorovala všetky súdne nariadenia, a napríklad bývalému manželovi neoznámila, že odchádza na dlhší čas z Los Angeles, čím sa on nedozvedel, že sa treba postarať o 10-ročnú dcéru Ireland. V ďalšom prípade mu Basinger neoznámila, že sa ich dcéra poranila a potrebovala lekárske ošetrenie. Baldwin a Basinger sa rozišli v roku 2000 po siedmich rokoch manželstva. Otázku návštev dcéry súd pôvodne v marci 2004 vyriešil, kedy pár súhlasil so spoločnou starostlivosťou o dieťa.