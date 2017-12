Do You Wanna... Iva Biča v znamení funky, r`n`b, soulu a popu

5. okt 2006 o 15:05 SITA

BRATISLAVA 5. októbra (SITA) - Víťaz šiesteho ročníka autorskej hudobnej súťaže Coca-Cola PopStar Ivo Bič vydáva debutový album. CD s názvom Do You Wanna... nahrával spolu so svojou skupinou počas júla v štúdiách Le Creative za asistencie gitaristu Petra Biča. Producentom albumu je Zoltán Tóth - člen jeho sprievodnej kapely. Zoli mal na starosti aj mixáž a mastering albumu.

Nahrávka prináša 11 piesní autorskej dvojice Tóth - Bič. Text k piesni Walking Down My Street ale pochádza od Janky Burášovej a jedinú slovenskú pieseň na albume - Snáď napísal celú Zoli. Ako však v rozhovore pre agentúru SITA poznamenal Ivo, na albume je v skutočnosti "jeden a pol pesničky po slovensky", keďže v bonusovej skladbe - remixe Walking Down My Street, na ktorej spolupracovala piešťanská rapová formácia 505, je rap v slovenčine. "K tomu hudobnému štýlu je to myslím najvhodnejšie a lámať tam slovenčinu, by myslím nebolo najšťastnejšie riešenie," vysvetľuje prečo na albume jednoznačne kraľujú anglické

Do You Wanna... sa nesie v znamení funky, r`n`b, soulu a popu, ku ktorým sa Ivo podľa vlastných slov dostal vďaka Craigovi Davidovi, ktorého počul naživo spievať na MTV Music Awards. Angličan ho svojím speváckym prejavom natoľko zaujal, že si kúpil jeho album a začal počúvať r´n´b. "Medzitým som sa stretol so Zolim, začali sme spolupracovať a ja som zistil, že takú hudbu by som chcel robiť. A tam som asi skončil - r´n´b a funky je pre mňa základ," prezradil, ako sa zamiloval do hudby, ktorú dnes jeho fanúšikovia nájdu na albume.

Videoklip k prvému singlu 24-7 v réžii Ota Nováka by sa mal už čoskoro objaviť na televíznych obrazovkách. Nakrúcali ho v istej košickej kaviarni a podľa Iva nemá "žiaden dramatický dej, ktorý by vo videoklipe zbytočne zaťažoval." On sám totiž podľa vlastných slov klipy veľmi nevníma, počúva hudbu a pokiaľ má video nejaký dej, zvyčajne mu ujde. Jeho videoklip je preto najmä o dobrej nálade. "Ja tam prídem, spievam, chodím pomedzi ľudí a všetci potom spoločne tancujeme, medzitým nám niečo zatancujú profesionálni hip-hopoví tanečníci a vo všeobecnosti tam vládne dobrá nálada. Je to taký pohodový klipík a veľmi sa naň teším," prezradil.

