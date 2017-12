Helen Mirren po ostrej kritike uvažuje o konci kariéry

BRATISLAVA 5. októbra (SITA) - Zdá sa, že britská herečka Helen Mirren si celkom obľúbila šedivú farbu vlasov potom, čo stvárnila v najnovšom filme The Queen anglickú kráľovnú Alžbetu II. Britská filmová ...

5. okt 2006 o 12:56 SITA

BRATISLAVA 5. októbra (SITA) - Zdá sa, že britská herečka Helen Mirren si celkom obľúbila šedivú farbu vlasov potom, čo stvárnila v najnovšom filme The Queen anglickú kráľovnú Alžbetu II. Britská filmová legenda dokonca na americkej premiére filmu predviedla svoje šedivejúce korienky vlasov. Počas premiéry Mirren vyhlásila, že vďaka tomuto filmu si osvojila omnoho uvoľnenejší spôsob starostlivosti o vlasy. Možno je to spôsobené aj veľmi nepriateľskými kritikami práve na jej najnovší film. "Stratila som akýkoľvek idealizmus. Stratila som všetky predstavy o tom, že by som mohla v kultúrnom živote plniť nejakú zásadnejšiu funkciu. Všetko pomaly odchádza. Nachádzam sa vo veľmi zvláštnom období a dokonca uvažujem o tom, že by som skončila s herectvom. Chcem v sebe opäť nájsť túžbu predstierať, že som niekto," vyhlásila herečka pre denník Daily Mail.