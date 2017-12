Matthew McConaughey v živote čítal iba dva scenáre

BRATISLAVA 5. októbra (SITA/AP) - Hollywoodsky herec Matthew McConaughey uviedol, že okamžite potom, ako si prečítal scenár k filmu We Are Marshall, chcel v tomto filme hrať. Známy herec tu stvárnil trénera ...

5. okt 2006 o 16:10 SITA

BRATISLAVA 5. októbra (SITA/AP) - Hollywoodsky herec Matthew McConaughey uviedol, že okamžite potom, ako si prečítal scenár k filmu We Are Marshall, chcel v tomto filme hrať. Známy herec tu stvárnil trénera Jacka Lengyela, ktorý viedol futbalový tím univerzity Marshall potom, čo celý 75-členný univerzitný tím vrátane trénerov a zástupcov mesta v roku 1970 zahynul pri leteckom nešťastí. "Počas svojej kariéry som prečítal iba dva scenáre. Nakrútil som 37 filmov, ale keď som skončil s čítaním poslednej stránky k tomuto projektu, povedal som si, že v ňom musím hrať, nech by sa dialo čokoľvek," povedal McConaughey. Okrem filmu We Are Marshall herec spomenul scenár k filmu Omámení a zmätení (1993). "Dočítal som ten scenár a myslel som len na to. Zrazu som začal cítiť veci, ktoré už dávno nie. O tomto príbehu som nič nevedel," dodal.