Dvojkoncert s najväčším výškovým rozdielom

5. okt 2006 o 14:39 SITA

BRATISLAVA 5. októbra (SITA) - Len niekoľko dní po koncerte britskej speváčky Katie Melua v hĺbke 303 metrov pod morskou hladinou, ktorým sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov, sa slovenská skupina Sherpa band pokúsi o podobný zápis - odohranie dvojkoncertu v priebehu 24 hodín na miestach s najvyšším výškovým rozdielom.

Inštrumentálna skupina Sherpa band odohrá prvý z koncertov 6. októbra v hĺbke 45 metrov pod zemským povrchom pre baníkov v Novákoch. Na druhý deň skoro ráno sa členovia skupiny s hudobnými nástrojmi na chrbtoch pokúsia vystúpiť na Gerlachovský štít (2655 metrov nad morom) a odohrať tam druhý z koncertov. Pokiaľ sa im to podarí a poveternostné podmienky im to dovolia, týmto koncertom sa zapíšu do Guinnessovej knihy rekordov v kategórii - koncert s najväčším výškovým rozdielom. V prípade sneženia, či inej nepriazne počasia vo Vysokých Tatrách, skupina koncertom v bani vytvorí oficiálny slovenský rekord - koncert v najväčšej hĺbke v podzemí. Hudobná formácia Sherpa band, ktorá hrá najmä prevzaté skladby, zahrá v bani počas striedajúcich sa zmien. Podobne aj britská speváčka Katie Melua spolu so svojou päťčlennou kapelou spríjemnila chvíle pracovníkom ropnej plošiny v Severnom mori.

Záznam z koncertu budú snímať kamery a neskôr sa záznam z koncertu možno objaví aj na televíznych obrazovkách komerčných televíznych staníc.