Na skle maľované v košickej Steel Arene

KOŠICE 5. októbra (SITA) – Rok trvalo, kým všetko vyšlo tak, aby Nová scéna a tanečníci SĽUK-u mohli zavítať do Košíc s populárnym muzikálom Na skle maľované. Po vyše ročnom úspešnom uvádzaní na doskách ...

5. okt 2006 o 16:50 SITA

KOŠICE 5. októbra (SITA) – Rok trvalo, kým všetko vyšlo tak, aby Nová scéna a tanečníci SĽUK-u mohli zavítať do Košíc s populárnym muzikálom Na skle maľované. Po vyše ročnom úspešnom uvádzaní na doskách domovského divadla budú môcť legendárny príbeh o zbojníkovi Jánošíkovi na vlastné oči vidieť aj diváci na východe Slovenska 2. decembra v košickej Steel Arene. Bude to prvé a zatiaľ jediné mimobratislavské predstavenie muzikálu. „Sme nesmierne radi, že môžeme prísť do Košíc. Vidieť muzikál Na skle maľované budú môcť aj tí, ktorí do Bratislavy nechodievajú. Obyvateľom východného Slovenska chceme ponúknuť zábavu, dobrú náladu a radosť v predvianočnom čase,“ povedala dnes na tlačovej besede riaditeľka Novej scény Wanda Hrycová.

Ako uviedla Wanda Hrycová, nebolo jednoduché po pôvodnom muzikáli naštudovať ho s novým obsadením, scénou aranžmá. „Som presvedčená, že Jánovi Ďurovčíkovi sa podarilo spojiť moderné divadlo s prvkami folklóru do jedinečného celku s moderným poňatím,“ povedala Hrycová. Hlavný protagonista Jánošíka Ján Slezák, sršal dobrou náladou a optimizmom. „Ďurovčík to urobil po novom. Nie je to nijaký „Jánošík v rifliach“. Na rozdiel od predošlého lyrizovaného je Ďurovčíkov muzikál dynamický, temperamentný až výbušný a na strane druhej niektoré pasáže sú také, že nevdojak prinútia človeka pod tlakom emócií zavrieť oči,“ povedal Slezák.

Realizovať takéto predstavenie je mimoriadne náročné, hoci sa toto naštudovanie muzikálu už od začiatku pripravovalo s tým, že sa bude hrávať aj mimo materskej scény. Do Košíc príde kvôli tomuto predstaveniu ansámbel 80 ľudí a na jeho príprave sa budú podieľať ďalší 40 Košičania. Len scénu a kostýmy privezú na troch kamiónov. Zvuková aparatúra príde ďalším kamiónom. Pred samotným predstavením prídu do Steel Areny zvukoví špecialisti, ktorí budú šesť hodín snímačmi merať akustické charakteristiky arény a údaje spracujú na špeciálnom software v USA a navrhnú opatrenia, aby všetci v hale v dobrej kvalite počuli, čo sa na scéne odohráva. Predsa len aréna bola navrhnutá ako hokejový štadión.

Riaditeľka Hrycová vyslovila presvedčenie, že muzikál nadchne staršiu generáciu a mladí budú uchvátení. Organizátori očakávajú, že muzikál si príde pozrieť okolo päť až šesťtisíc ľudí. Cena vstupného podľa miesta je 470, 570 a 670 korún.