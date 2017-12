Viedeň

Sobotňajšia noc odhalí poklady viedenských múzeí Nielen vo Viedni, ale v celom Rakúsku sa v sobotu 7. októbra otvoria brány galérií a múzeí počas už siedmej Dlhej noci múzeí. Predchádzajúcej muzeálnej noci sa zúčastnilo rekordných 154000 návštevníkov.

6. okt 2006 o 0:00

Nádvorie MuseumsQuartiera s Múzeom moderného umenia MUMOK v popredí a pohľadom na Leopoldovo múzeum. FOTO - © RUPERT STEINER, MQ+B GESMBH



Od 18.00 do prvej hodiny rannej ponúkne Viedeň nočný pohľad do umeleckých zbierok, aktuálnych i stálych výstav od Historického múzea cez Múzeum Sigmunda Freuda až po Marcipánové múzeum, workshopy, literárne čítania, koncertné predstavenia, detské programy či kulinárske špeciality. Leopoldovo múzeum láka aktuálnou prezentáciou nemeckého expresionizmu s prácami umelcov od hnutia Modrý jazdec až po výrazne emotívne diela Maxa Beckmanna.

Návštevníci budú mať možnosť si v Rakúskom múzeu úžitkového umenia MAK vyskúšať vlastnú kreativitu - pod titulom "Pozri aké pekné" si svoj kreatívny potenciál odskúšajú vytvorením vlastného unikátneho odevu pod umeleckým dohľadom Toneho Finka. Šperkárky Veronika Schwanzingerová a Wally Jungwirthová ukážu záujemcom, ako vznikajú jedinečné dizajnérske kúsky z recyklovaných materiálov. Spolu so šéfkuchárom Helmutom Österreicherom môžu záujemcovia v MAK-u pripraviť špeciality studenej kuchyne a získať čestné osvedčenie.

Aj tanečný dom TanzQuartier v komplexe MuseumsQuartieru prichádza s originálnym podujatím v rámci Dlhej noci múzeí - viedenský umelec Oliver Hangl odštartuje svoju pohybovú Parazitickú Party Tour, ktorej účastníci obdržia slúchadlá, v ktorých zaznie hudba známeho hudobného performera Felixa Hubina. Významná klenotnica, tzv. Schatzkammer v Hofburgu ponúkne návštevníkom medzi inými klenotmi aj kuriózne vzácnosti Habsburgovcov, cisársku korunu Rímskej ríše z roku 962 či rakúsku cisársku korunu z roku 1602. Výroba prístrojov čaká deti v Technickom múzeu, mobil-check v Elektropatologickom múzeu alebo napínavú šou s ohňom v Prátri. Prírodovedné múzeum poskytne informácie o prehistorickom sexe a kriminalite.

Na všetky vstupy a podujatia potrebujú účastníci Dlhej noci múzeí jediný lístok v cene 12 eur (zľavnený 10 eur), pričom ich do jednotlivých galérií, múzeí a na podujatia dopraví špeciálna kyvadlová doprava, ktorá je zahrnutá v cene lístka. Herbert-von-Karajan-Platz bude východiskom kyvadlovej dopravy. Záujemcovia získajú lístky na Dlhú noc múzeí v múzeách, ako aj v informačnom centre Mozartjahru 2006 na spomínanom námestí. Každý účastník si môže vytvoriť svoju vlastnú trasu. Bližšie informácie na http://langenacht1.orf.at.

Neskorý Picasso: umelecký beh proti časuJesenná prehliadka v Albertine prináša prezentáciu venovanú tvorbe neskorého obdobia Pabla Picassa (1881 - 1973). Zo Španielska pochádzajúci Pablo Picasso ovplyvnil dejiny výtvarného umenia minulého storočia, bol známy svojimi rozmanitými štýlovými obdobiami. Kurátorsky pripravil prehliadku s názvom Picasso - maľba proti času bývalý riaditeľ parížskeho centra Pompidou Werner Spies. Takmer dvesto Picassových diel - malieb, kresieb, grafík a plastík zapožičalo 60 významných svetových múzeí, medzi inými parížske Musée Picasso, Metropolitné múzeum a Múzeum moderného umenia v New Yorku, Tate múzeum v Londýne či madridské Museo Reina Sofia, ako aj súkromní zberatelia.

V centre pozornosti výstavy v Albertine stojí dialektika maľby a kresby. Majstrovsky rýchle, divošské až neuveriteľne zmyselné obrazy kontrastujú s detailne vypracovanými kresbami. Celá koncepcia odráža napínavý dialóg veľkého umelca, naplneného "behom proti času".

Prehliadka sa koncentruje na obdobie tvorby, ktoré prežil s Jacqueline Roqueovou vo francúzskom Mouginse. V pohorí nad Cannes tvoril až do konca života silné umelecké dielo plné odkazov strachu pred smrťou, ktoré v jeho zobrazení plnom sexuality a dravých foriem narážalo v danom období na neporozumenie a odmietnutie.

Picassova výstava je prístupná denne od 10.00 do 18.00, v stredu do 21.00 a to až do 7. jauára 2007. Za vstup do Albertiny na námestí Albertinaplatz zaplatíte 9 eur, študenti 6,50 a seniori 7,50 eura. K Albertine sa dostanete metrom U1, U2 a U4 (stanica Karlsplatz) a U3 (stanica Staatsoper), električkami č. 1, 2, D alebo J a autobusom 2A.

HUDBA

Joe Zawinul's Birdland, Hilton, Vienna am Stadtpark

6. a 7. 10. Chucho Vald's o 20.00

8. 10. Caoba o 20.00

10. 10. Rudi Wilfers New Sound Band o 20.00

11. 10. Sabri Tulug Tirpan o 20.00

Arena, Baumgasse 80

6. 10. Amsterdam Klezmer Band o 20.00

7. 10. Los Fastidios o 20.00

8. 10. "Noise Appeal Night": Torche, Barroness, Dimitrij o 20.00

10. 10. Papa Roach o 19.00

12. 10. Neaera o 20.00

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

6. 10. F. Grillparzer: Rúno zo zlatého barana o 19.00

7. a 8. 10. G. E. Lessing: Minna von Barnhelm o 19.00

9. 10. F. Grillparzer: Rúno zo zlatého barana o 18.30

10. 10. Cita Chritoph Ransmayr o 20.00

Akademietheater, Lisztstrasse 1

6. 10. R. Schimmerlpfenning: Koniec a začiatok o 20.00

7. 10. R. Schimmerlpfenning: Koniec a začiatok o 19.30 - premiéra

8. a 9. 10. R. Schimmerlpfenning: Koniec a začiatok o 19.00

10. 10. E. Jelinek: Dielo o 20.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

od 12. 10. Sante D'Orazio

MUMOK Múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1

do 29. 10. Joseph Beuys

do 16. 11. Nouveau réalisme

Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 15. 10. "Seek the Extremes..."

Múzeum Sigmunda Freuda, Bergasse 19

do 5. 11. Gauč: od myslenia v ľahu

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 5. 11. Markus Lüpertz

Hermesova vila - Wien Museum, Lainzer Tiergarten

do 7. 1. 2007 Viedenské portréty

Albertina, Albertinaplatz 1

do 7. 1. 2007 Picasso

Leopoldovo Múzeum, Museumsplatz 1

do 10. 1. 2007 Nemecký expresionizmus

Centrum architektúry Wien, Museumsplatz 1

do 31. 12. 2008 a-prehliadka. Rakúska architektúra 20. a 21. storočia