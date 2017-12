Praha

Susheela tvorí hudbu pre krokodíly

Angličanka Susheela Raman (na snímke) má predkov z južnej Indie, ale jej hudba sa ostro líši od elektronických fúzií ázijského undergroundu. Mladosť strávila v Austrálii, spievala rock a blues, v 22 rokoch odišla študovať spev do Indie, a objavila svoju vlastnú identitu. V roku 2001 bola nominovaná na britskú cenu Mercury, v januári zvíťazila ako nový objav v cenách BBC Radio 3 World Music.

Doteraz jej najlepší album Music for Crocodiles vznikol ako výsledok jej cesty do južnej Indie, k názvu ju inšpirovala krokodília rezervácia, vybudovaná pre ochranu týchto nebezpečných, ale zároveň ohrozených zvierat.

Susheela Raman - piatok 6. október, Palác Akropolis, Kubelíkova 27. (ani) foto - www.respectmusic.cz



T-MOBILE ARENA

10. 10. Eurofighter 2006

KLUB ROXY

6. 10. Human traffix o 22.00

7. 10. Elektra o 22.00

9. 10. Free mondays o 20.00

10. 10. Midweek lounge o 22.00

11. 10. Coldcut (UK) o 19.00 hod., Jonathan More a Matt Black po prvý raz v Prahe

12. 10. Fast Food o 19.00

12. 10. Midweek lounge o 22.00

ROCK CAFÉ

6. 10. Terne Čhave o 20.00

7. 10. 1st choise, Screaming rats, Pub animals o 19.00

8. 10. The radiostars, To be continued, Acephalia o 18.30

10. 10. Caktus showband a Popoklesu o 20.00

11. 10. Tres Hombres o 20.00

12. 10. Veselá zubatá, Jarda Svoboda, Sváťa Karásek o 19.30

REDUTA

6. 10. Radek Václavů Q o 21.30

8. 10. Bluesmen o 21.30

9. 10. František Uhlíř team o 21.30

10. 10. Old timers jazz band o 21.30

12. 10. Vít Švec trio o 21.30

RC KAIN

6. 10. Ozzy Osbourne Revival o 20.30

DIVADLÁ

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

6. 10. Když tančila o 19.00

7. 10. Každý rok ve stejnou dobu o 19.00

8. 10. Kumšt o 15.00 a 19.00

9. 10. Milostné dopisy o 19.00

10. 10. Tři muži na špatné adrese o 19.00

11. 10. Další roky ve stejnou dobu o 19.00

12. 10. Láska o 19.00

IMAGE

6. a 7. 10. The best of Image o 20.00

8. 10. Fiction o 20.00

9. - 11. 10. Black box o 20.00

12. 10. Cabinet o 18.00 a 20.00

STAVOVSKÉ DIVADLO

6. 10. Romeo a Julie o 19.00

7. 10. Don Giovanni o 14.00 a 19.00

8. 10. Romeo a Julie o 14.00

12. 10. Škola pomluv o 19.00 (jv)