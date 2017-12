Carrey a Diaz odstúpili od spoločného projektu

6. okt 2006 o 8:25 SITA

BRATISLAVA 6. októbra (SITA) - Hollywoodski herci Cameron Diaz a Jim Carrey, ktorí sa mali po mimoriadne úspešnom filme Maska (1994) opäť stretnúť pred kamerami, napokon odmietli spoluprácu na komédii A Little Game Without Consequence spoločnosti Focus Features. Tak ako herci z projektu odstúpil aj jeho taliansky režisér Gabriele Muccino. S nakrúcaním sa malo podľa pôvodného plánu začať už na budúci mesiac v New Yorku. Podľa zdroja blízkeho produkcii bol hlavným dôvodom pre odstúpenie hviezd scenár, keďže ho produkcia na poslednú chvíľu zmenila, čo sa ani jednému z hercov nepozdávalo. "Pre priateľské no stále hlbšie rozdiely sa spoločnosť Focus Features a producenti Alain Chabat a Stephanie Danan rozhodli, že film A Little Game už nebudú nakrúcať v spolupráci s Gabrielem Muccinom. teraz hľadáme adekvátnu náhradu, aby sme sa vo filmovaní mohli pohnúť ďalej," uviedol hovorca filmovej spoločnosti pre Hollywood Reporter. Komediálny príbeh je o páre, ktorý sa rozhodne nafingovať svoj rozchod, aby zistil, čo si o jeho vzťahu myslia priatelia.