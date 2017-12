Bratt Pitt chce byť otcom futbalovej jedenástky

6. okt 2006 o 13:10 SITA

BRATISLAVA 6. októbra (SITA) - Hollywoodsky herec Bratt Pitt sa vyjadril, že by chcel mať v budúcnosti viac potomkov. Pri tej príležitosti podotkol, že by ich mal byť taký počet, aby mohli vytvoriť samostatnú futbalovú jedenástku. Bratt Pitt dúfa, že budúci rok by sa mohol stať otcom ďalších šiestich detí.

Hviezda mnohých filmových trhákov sa po prvýkrát stal otcom pred 4 mesiacmi, keď jeho družka Angelina Jolie porodila v Namíbii ich spoločnú dcérku Shiloh. Dvojica sa v roku 2005 zoznámila pri nakrúcaní filmu Pán a pani Smithovci (2005) a sú rodičmi ešte dvoch adoptovaných detí. "Nežartujem, teraz mám tri deti, budúci rok to bude šesť. Budeme mať futbalový tím. Chcem, aby súťažil o svetový pohár, " uviedol Pitt pre britský denník Daily Mirror. Informácie zverejnil internetový portál thisislondon.co.uk