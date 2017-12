Speváčku Jennifer Lopez zažalovala letecká spoločnosť

BRATISLAVA 6. októbra (SITA/AP) - Súkromná letecká spoločnosť Avjet Corp. zažalovala americkú speváčku a herečku Jennifer Lopez, za to, že začala výrazne meškať s platením za využívanie jej služieb. Spoločnosť ...

6. okt 2006 o 10:30 SITA

BRATISLAVA 6. októbra (SITA/AP) - Súkromná letecká spoločnosť Avjet Corp. zažalovala americkú speváčku a herečku Jennifer Lopez, za to, že začala výrazne meškať s platením za využívanie jej služieb. Spoločnosť z mesta Burbank podala žalobu v stredu na vrchnom súde v Los Angeles, pričom požaduje zaplatenie v prepočte okolo jedného milióna korún. V žalobe sa tvrdí, že speváčka nezaplatila za dva lety z New Yorku - jeden do Portorika a druhý do Burbanku. Každý z letov pritom stál v prepočte 472 tisíc korún. Na palube však speváčka nebola sama. Podľa žaloby s ňou bol na palube aj Marco Muniz, čo je občianske meno jej manžela Marca Anthonyho, a ďalší štyria hostia.