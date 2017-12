Rímsky filmový festival chce navždy spojiť film s večným mestom

BRATISLAVA 6. októbra (SITA/AP) - Je to už dávno čo talianske filmy hýbali svetovým filmom. Organizátori úvodného rímskeho filmového festivalu však veria, že sa im podarí nadviazať práve na tradíciu niekdajšej ...

6. okt 2006 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 6. októbra (SITA/AP) - Je to už dávno čo talianske filmy hýbali svetovým filmom. Organizátori úvodného rímskeho filmového festivalu však veria, že sa im podarí nadviazať práve na tradíciu niekdajšej slávy talianskej kinematografie. Festival začne 13. októbra premiérou amerického filmu Fur, v ktorom si zahrala austrálska držiteľka Oscara Nicole Kidman. Festival má vysoké ambície vrátiť večnému mestu lesk a slávu filmu, ktorý v 50. a 60. rokoch minulého storočia najmä vďaka filmovým štúdiám Cinecitta dominoval. "Je evidentné, že Rím je jedno z tých miest, ktoré sa rýchlo asociuje s filmom, už po celé generácie," povedal spoluorganizátor festivalu Giorgio Gosetti. Ako vyhlásil, jeho očakávania sú vysoké, pretože verí, že sa práve tomuto festivalu podarí spojiť pojmy kinematografia a Rím opäť dokopy. "Festival by sa mal tiež chápať ako príležitosť pre filmárov z celého sveta predstaviť svoje filmy v Taliansku," uviedol Gosetti, ktorý v minulosti pracoval ako riaditeľ producentskej agentúry Italia Cinema. Pre filmových znalcov je iba spomienka na taliansku kinematografiu neodmysliteľne spojená s filmom Sladký život (1960) režiséra Federica Felliniho a Anitu Ekberg, ako sa kúpe v rímskej fontáne di Trevi. Za posledné roky sa taliansky film na svete dostal k slovu najmä vďaka medzinárodnému úspechu komika, herca a režiséra Roberta Benigniho a jeho filmu Život je krásny (1997), ktorý získal Oscara za najlepší cudzojazyčný film. "To bol však iba ojedinelý prípad, keďže taliansky filmový priemysel stagnuje od 70. rokov najmä pre neschopnosť renovácie, minimálnych investícii do kvality či trhákov," povedal profesor Adriano Apra, popredný taliansky filmový historik. "Už to nie je taký priemysel, aký sme predtým poznali. Závisíme od Ameriky a náš hlas už takmer nie je počuť," dodal. Nový festival verí, že sa mu okrem znovuobnovenia zašlej slávy talianskeho filmu podarí primäť viac Talianov k tomu, aby chodili do kina. Festival sa uskutoční prevažne v rímskom Auditóriu, výstavnom a koncertnom centre, ktoré navrhol architekt Renzo Piano. Zámerom je priblížiť festival najmä obyčajným divákom a nebyť tak vysoko vo hviezdnych oblakoch, ako napríklad benátsky filmový festival, ktorý v septembri zavŕšil svoj 63. ročník. Na 16 súťažných a množstvo nesúťažných, či dokumentárnych filmov sa predalo už 17 tisíc vstupeniek.