Habera prichádza s albumom To sa stáva

BRATISLAVA 6. októbra (SITA) - Spevák slovenskej kapely Team Pavol Habera prichádza po šiestich rokoch s novým albumom To sa stáva. V rádiách už rotuje prvý singel Od lásky závislí. Ôsmy Haberov sólový ...

6. okt 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 6. októbra (SITA) - Spevák slovenskej kapely Team Pavol Habera prichádza po šiestich rokoch s novým albumom To sa stáva. V rádiách už rotuje prvý singel Od lásky závislí. Ôsmy Haberov sólový album obsahuje jedenásť skladieb s výlučne slovenskými textami. Všetky s výnimkou jedného pochádzajú z dielne Andyho Ďuricu. I keď je podľa Haberu angličtina spevnejší jazyk, používa slovenčinu, v ktorej sa dobré texty skladajú oveľa ťažšie. "Ja si vyberám vždy tú ťažšiu cestu a chcem, aby u nás ľudia textom rozumeli," povedal pre agentúru SITA Habera. K novému CD-čku neplánuje žiadne turné. Na koncertnom pódiu ho budú môcť fanúšikovia vidieť pravdepodobne až o rok a pol. Do roka by mal vyjsť nový album, ktorý by už nahral s kapelou Team a následne by oslávili dvadsiate výročie spoločného účinkovania na česko-slovenskej hudobnej scéne.

Okrem hudobnej kariéry sa Pavol Habera venoval aj posudzovaniu talentov v speváckej súťaži Slovensko hľadá SuperStar. V nastupujúcej hudobnej generácii vidí zlatý slávik spred pätnástich rokov výborných interpretov, i keď autorsky slabších. "Sú tam dobré hlasy a zaslúžia si dobré pesničky. Je dobré, že sú," dodal Habera.