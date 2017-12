Jamie Lee Curtis končí s herectvom, chce sa sústrediť na rodinu

7. okt 2006 o 15:05 SITA

BRATISLAVA 7. októbra (SITA/AP) - Hollywoodska hviezda Jamie Lee Curtis, dnes spisovateľka kníh pre deti, vyhlásila, že s herectvom končí. "Už viac nie som herečkou a neviem si už ani predstaviť, že ešte niekedy budem. Teraz sa sústredím na moju rodinu a v súčasnosti nechcem, aby ma niečo od nej ťahalo preč," uviedla v televíznej šou Access Hollywood, do ktorej prišla predstaviť svoju poslednú knihu pre deti Is There a Human Race?. Curtis si naposledy zahrala minulý rok v snímke The Kid & I.