Vo filme Iron Man si možno zahrá aj Famke Janssen

9. okt 2006 o 8:20 SITA

BRATISLAVA 9. októbra (SITA) - Hollywoodsky režisér Jon Favreau chce údajne presvedčiť herečku Famke Janssen, známu najmä z trilógie X-Men s ponukou, aby si zahrala v jeho novom film Iron Man. Zhostiť by sa mala pritom úlohy ženy, kto ktorej sa zaľúbi postava Roberta Downeyho Jr. Tony Stark. "Objektom záujmu Tonyho Starka vo filme bude postava Bethany Cabe. Táto dvojica sa po prvýkrát stretne na konferencii v New Yorku a ich vzťah sa postupne zmení na romantický. Bethany mu neskôr pomôže aj s jeho alkoholizmom. Napriek tomu, že to nebude vedieť hneď, čoskoro zistí, že Iron Man nie je iba jedným zo Starkovych bodyguardov, ale Stark sám," uviedol zdroj pre internetovú stránku Moviehole.net.