Brad Pitt a Angelina Jolie priťahujú pozornosť davov

9. okt 2006 o 10:50 SITA

BRATISLAVA 9. októbra (SITA/AP) - Hollywoodsky pár Brad Pitt a Angelina Jolie, ktorý v Indii nakrúca film o zavraždenom novinárovi Danielovi Pearlovi, sa rozhodol, že päťročného Maddoxa spolu s jeho sestrami povozí na rikši. Hotové davy fotografov, kameramanov a novinárov však krátku prehliadku centra mesta Pune na západe Indie úplne znemožnili, tak sa najsledovanejší pár na planéte rozhodol jazdu po 20 minútach ukončiť. Na každej križovatke, na ktorej musela rikša zastať, vyskočili z druhého vozidla ochrankári a obstúpili trojkolesové vozidlo, aby to mali novinári čo najťažšie. Po malej okružnej jazde sa rodina vrátila do hotela Le Meridian, kde sa schováva už od štvrtkového príchodu. Bezpečnostné opatrenia sú v meste Pune naozaj mimoriadne sprísnené, keďže herci pricestovali so všetkými troma deťmi - päťročným Maddoxom, 18-mesačnou Zaharou Marley a štvormesačnou Shiloh Nouvel. V sobotu jeden z členov ochranky napadol britského fotografa snažiaceho sa fotiť priamo v hoteli. Tento incident vyvolal vlnu záujmu aj v indickej televízii. Okrem napadnutia britského novinára sa na neprimerane ostré správanie ochrankára posťažovali na polícii aj dvaja miestni novinári. S nakrúcaním filmu A Mighty Heart by sa malo podľa plánu začať už dnes. Jolie vo filme stvárni manželku hlavnej postavy - Pearlovu vdovu Mariane. Film bude natočený na motívy skutočných udalostí.