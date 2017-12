Scorseseho Skrytá identita debutovala s miliónovými ziskami

9. okt 2006 o 10:30 SITA

BRATISLAVA 9. októbra (SITA/AP) - Gangsterská sága režiséra Martina Scorseseho Skrytá identita debutovala počas uplynulého víkendu na prvej priečke rebríčka návštevnosti kín v severnej Amerike, keď v prepočte zarobila 791 miliónov korún. Film tak na druhé miesto odsunul ďalšiu novinku minulého týždňa, hororové pokračovanie Texaského masakru motorovou pílou, ktoré vráti dej známeho brutálneho príbehu na samotný počiatok. Pre Scorseseho, ktorý počas svojej plodnej kariéry nezúročil ani jednu zo siedmich nominácií na Oscara, bol takýto hviezdny úvod v kinách rekordný. Doposiaľ najlepší úvodný zárobok mal jeho film Mys hrôzy (1991), ktorý počas prvého víkendu v kinách zarobil v prepočte 301 miliónov korún. Scorseseho filmy obvykle debutujú v malom počte kín a postupne sa ich premietanie rozširuje. Producentská spoločnosť Warner Bros. sa však tento raz podujala pre štandardný model a film Skrytá identita uviedla naraz v 3 017 kinách po celých Spojených štátoch a Kanade. "Myslím, že silnou stránkou tohto filmu je jeho obsadenie a hravosť," povedal šéf distribúcie spoločnosti Warner Dan Fellman. Vo filme sa v hlavných úlohách predstavia Leonardo DiCaprio, Matt Damon a Jack Nicholson. "Je to neobvyklý film. Jeho obsadenie z neho malo spraviť špecialitu a vyšlo to," dodal Fellman. Druhá novinka uplynulého víkendu - Texaský masaker motorovou pílou: Začiatok zarobila v prepočte 561 miliónov korún. Rozpočet na výrobu tohto filmu pritom bol 468 miliónov korún. Minulotýždňová jednotka, animovaná komédia Lovecká sezóna, sa prepadla na tretiu priečku so ziskom 468 miliónov korún. Štvrté miesto obsadila posledná novinka v prvej desiatke, komédia Employee of the Month spoločnosti Lionsgate z pracovného prostredia. Hlavnú úlohu tu dostala speváčka Jessica Simpson po boku Danea Cooka a Daxa Sheparda. Film zarobil v prepočte 345 miliónov korún. Prvých dvanásť filmov zarobilo dovedna 2,988 miliardy korún, čo je o 16 percent viac oproti rovnakému víkendu spred roka. Celkovo aj návštevnosť kín vzrástla oproti roku 2005 o tri percentá.