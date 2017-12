Tina púšťa do éteru svoj nový singel

9. okt 2006 o 15:35 TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Speváčka Tina si uplynulý víkend nadelila aspoň aký-taký relax. Za sebou má totiž intenzívnu prípravu svoju druhého albumu Chillin.

Jeho vydanie je naplánované na 13. novembra, no už v týchto dňoch sa z neho do éteru dostáva prvá lastovička - pesnička Viem, že povieš áno. Ide pritom o úplne nový Tinin singel po takmer dvoch rokoch. "Na albume bude 12 pesničiek a väčšina má slovenské texty. Po hudobnej stránke to bude pestré. Je tam pop, rďnďb, reggae, latino a niekde dokonca cítiť aj rock," hovorí s úsmevom Tina, ktorá si v jednej z pesničiek zaspieva aj so svojou kamarátkou a speváčkou Zdenkou Prednou. V ich prípade pritom pôjde o druhú spoluprácu a takpovediac vymenené garde, keďže Tina pred zhruba rokom hosťovala na Zdenkinom albume a naspievali spoločne úspešný song Vietor.