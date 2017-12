Vyšiel druhý štúdiový album skupiny Evanescence

BRATISLAVA 9. októbra (SITA) - Americká skupina Evanescence potešila svojich fanúšikov druhým štúdiovým albumom. The Open Door s úspešným singlom Call Me When You Are Sober nahrávali v Los Angeles v štúdiu ...

9. okt 2006 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 9. októbra (SITA) - Americká skupina Evanescence potešila svojich fanúšikov druhým štúdiovým albumom. The Open Door s úspešným singlom Call Me When You Are Sober nahrávali v Los Angeles v štúdiu The Record Plant začiatkom roka 2006. Mixovalo sa v známom Ocean Way Studios v marci. Ku kapele sa vrátil dlhoročný priateľ a producent Dave Fortman. Skladby sú o sebapozorovaní, túžbe, pochybnostiach, sebaúcte, ale aj o posilnení a očakávaní. V niekoľkých skladbách znie zborový spev a sláčikové nástroje, ktoré nahrali v starej kaplnke. Väčšinovými autormi piesní sú speváčka a klaviristka Amy Lee a gitarista Terry Balsamo.

Celosvetový úspech priniesol kapele z Little Rocku v Arkansase už prvý album Fallen. Na celom svete sa ho predalo viac ako 14 miliónov kusov a skladby My Immortal a Bring Me To Life sa dostali do desiatky najlepších singlov. V roku 2003 získali Evanescence dve ceny Grammy - ako nováčik roka a za najlepšiu hardrockovú skladbu Bring Me To Life. V súčasnosti skupinu Evanescence tvoria: Amy Lee (spev, klavír), Terry Balsamo (gitara), John LeCompt (gitara), Will Boyd (basa) a Rocky Gray (bicie). Bližšie informácie prináša oficiálna webová stránka skupiny www.evanescence.com.

The Open Door si navyše vydavateľstvo SonyBMG vybralo ako historicky prvý zahraničný album, ktorého odporúčaná maloobchodná cena je 464 Sk. "Za zníženie ceny u zahraničnej produkcie bojujeme s centrálami v Londýne a New Yorku viac ako sedem rokov. Náš argument, že je nutné maximálne priblížiť cenu domácej a zahraničnej produkcie, bol konečne vypočutý. Predpokladáme, že v prvej fáze budú nasledovať ďalšie prioritné tituly za novú cenu, v budúcnosti prejdú do tejto cenovej kategórie všetky zahraničné novinky," uviedol riaditeľ domácej pobočky Zbyněk Knobloch. Za zníženú cenu si českí a slovenskí fanúšikovia budú môcť dopriať plnohodnotný album, nie tzv. východoeurópsku verziu.