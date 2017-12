S. Stallone definitívne potvrdil nakrúcanie ďalšieho Ramba

BRATISLAVA 9. októbra (SITA) - Hollywoodsky akčný hrdina Sylvester Stallone potvrdil správy o tom, že sa podujme nakrútiť v poradí už štvrtý film o nesmrteľnom americkom vojnovom veteránovi Johnovi Rambovi.

9. okt 2006 o 18:15 SITA

Stallone, ktorý si tento rok zopakoval i úlohu v ďalšom niekoľkodielnom filme s názvom Rocky Balboa, k filmu s názvom Rambo IV: In The Serpent's Eye napísal scenár a bude ho i produkovať. Podľa časopisu Production Weekly v najnovšej časti o Rambovi ho do svojich služieb povolajú kresťanskí misionári, snažiaci sa pomôcť obyvateľom sužovaného Mjanmarska. Po tom, čo niekoľkých misionárov uväznia vojenské jednotky, pred Rambom stojí ďalšia úloha. S nakrúcaním by sa malo začať v januári v Thajsku.