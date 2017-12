Emma Bunton sa chce na budúci rok vydať

BRATISLAVA 10. októbra (SITA) - Bývalá členka britskej dievčenskej skupiny Spice Girls Emma Bunton sa podľa správ britských denníkov začiatkom budúceho roka vydá za svojho dlhoročného partnera Jadea Jonesa.

10. okt 2006 o 10:30 SITA

Táto 30-ročná speváčka, ktorá momentálne účinkuje v televíznej reality show s názvom Strictly Come Dancing, chodí s Jonesom už celých osem rokov. "Jade a Emma chcú už na budúci rok na jar uzavrieť manželstvo. Vyzerá to, že by to mohlo byť v marci. Sú spolu šťastní a Emma sa už svadby nevie dočkať," povedal zdroj blízky páru pre denník Daily Express.