Scarlett Johansson je vo vzťahu verná

BRATISLAVA 10. októbra (SITA/AP) - Mladá americká herečka Scarlett Johansson vyhlásila, že i napriek tomu, že monogamia je možno proti prirodzeným inštinktom, ona je vo vzťahu so svojím priateľom a hviezdou ...

10. okt 2006 o 8:25 SITA

BRATISLAVA 10. októbra (SITA/AP) - Mladá americká herečka Scarlett Johansson vyhlásila, že i napriek tomu, že monogamia je možno proti prirodzeným inštinktom, ona je vo vzťahu so svojím priateľom a hviezdou filmu Black Dahlia Joshom Hartnettom šťastná. "Josh je veľmi sladký," povedala 21-ročná Newyorčanka v rozhovore pre časopis Allure. "Je to dobrý chalan. Veľká osobnosť. Som šťastná a veľmi spokojná. Na rozdiel od všeobecnej mienky nie som promiskuitná. Zdá sa, že o mne kolujú informácie, že som sexuálne povoľná, čo nie je pravda. Na druhej strane nie som pred sexom uzatvorená," uviedla Johansson. "Nepovedala by som, že som striktná monogamistka, boli i chvíle, keď som bola sama. Keď som však vo vzťahu, tak som vo vzťahu." Herečka, ktorá sa objavila vo filmoch ako Stratené v preklade (2003) či Ostrov (2005), si je však vedomá, že monogamia nemusí byť v súlade s prírodou. "Myslím, že v úplnej podstate sme zvieratá, ktoré sa riadia pudmi. Musím však povedať, že keď som vo vzťahu, robím všetko preto, aby to fungovalo monogamným spôsobom." Johansson tiež upozornila mladých na nebezpečenstvo pohlavne prenosných chorôb. "Na HIV sa nechávam testovať dvakrát ročne. Musím byť pripravená na všetko. Testy na pohlavne prenosné choroby sú súčasťou slušného človeka. Je hrozné, ak sa tak ľudia nesprávajú. Je to veľmi nezodpovedné," dodala.