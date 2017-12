V New Yorku sa vzdával hold rapovým legendám

BRATISLAVA 10. októbra (SITA/AP) - Získať čestné ocenenie ako rapová ikona počas podujatia VH1's Hip Hop Honors, bolo pre minimálne jedného člena raperskej formácie Wu-Tang Clan horko-sladké. RZA, líder ...

10. okt 2006 o 11:15 SITA

BRATISLAVA 10. októbra (SITA/AP) - Získať čestné ocenenie ako rapová ikona počas podujatia VH1's Hip Hop Honors, bolo pre minimálne jedného člena raperskej formácie Wu-Tang Clan horko-sladké. RZA, líder pestrej raperskej družiny, vyhlásil, že mu na tomto slávnostnom večierku chýbal niekdajší člen skupiny Ol' Dirty Bastard (ODB). "To, že tu nie je ODB, je naozaj smutné. Som šťastný, že sem prišla aspoň jeho matka," povedal RZA po večierku, na ktorom okrem skupiny Wu-Tang Clan si ocenenie prišli vychutnať i MC Lyte, Ice Cube, Eazy-E, Afrika Bambaataa, Russell Simmons, Rakim a Beastie Boys. "Chcel by som, aby to videl. Som si istý, že by bol mimoriadne hrdý."

ODB zomrel v roku 2004 na predávkovanie drogami. Posmrtné čestné ocenenie získal aj Eazy-E, zakladajúci člen skupiny N.W.A. a jedna z najpodstatnejších postáv začiatkov tzv. gangsterského rapu. Tento hudobník zomrel v roku 1995 na AIDS. Jeho syn s umeleckým menom Lil' Eazy-E odspieval na slávnostnom večierku niekoľko otcových piesní. Podujatie však malo ďaleko od pochmúrnych nálad. Lil' Kim, ktorá sa na pódium postavila po prvý raz od prepustenia z väzenia, prišla vzdať hold svojmu veľkému vzoru, speváčke MC Lyte. Herec Forest Whitaker, ktorý zrejme na budúci rok zabojuje o Oscara vďaka filmovej novinke The Last King of Scotland, bol na podujatí zrejme najnezvyčajnejším zjavom. On však prišiel pohovoriť o skupine Wu-Tang Clan. "V čase, keď Wu-Tang Clan začínali, títo umelci boli od seba veľmi vzdialení. Nedalo sa zistiť, kto všetko za tým stojí," povedal Whitaker. Tretie výročné podujatie VH1's Hip Hop Honors sa na televíznych obrazovkách objaví 17. októbra.