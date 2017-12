Borat sa neobmedzuje iba na Kazachstan

10. okt 2006 o 9:25 SITA

BRATISLAVA 10. októbra (SITA/AFP) - Kazachstan, zdá sa, nie je dosť veľký terč posmechu pre výrečného pseudožurnalistu Borata, ktorého s chuťou stvárňuje britský komik Sacha Baron Cohen. Na parížskej tlačovej konferencii k filmu Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, ktorý sa dostane do kín už na budúci mesiac, rozšíril Borat zoznam obetí svojich nevyberaných vtipov o amerického prezidenta Georgea W. Busha, hercov Mela Gibsona a Brigitte Bardot, ale aj francúzsku kuchyňu a Uzbekistan. Je to však stále Kazachstan, ktorý sa teší najväčšiemu zosmiešňovaniu z komikovej strany. "Volám sa Borat. V skutočnosti som štvrtá najznámejšia osoba v Kazachstane," povedal Cohen na tlačovej besede, pričom mu z vrecka saka vytŕčali dámske nohavičky. Táto komická zmes Mr. Beana a inšpektora Clouseaua získala slávu vďaka televíznej sérii vo Veľkej Británii. Už v televízii sa Cohen začal vydávať za kazašského novinára Borata, známeho pre svoj nevyberaný a sexuálne podfarbený jazyk. Tri známejšie osobnosti v Kazachstane sú podľa Borata bývalá gymnastka, bývalý detský zabávač v súčasnosti pracujúci ako pornohviezda a skutočný kazašský prezident Nursultan Nazarbajev. Medzi Boratove priam ochranné známky patrí aj jeho povestný antisemitizmus, čo v spojení s faktom, že Baron Cohen je Žid, spôsobilo veľmi zmiešané reakcie tak u jeho kritikov ako i fanúšikov. Na adresu "istého Melvyna Gibsona", Borat uviedol, že chápe jeho rozhorčenie, že Židia sú zodpovední za všetky vojny na svete. "Máme dokázané, že Židia môžu aj za hurikán Katrina a vyhubenie dinosaurov," vyhlásil komik. Svetoznáma francúzska kuchyňa sa tiež nevyhla Boratovej pozornosti. "Milujem vašu kuchyňu. Vaše McDonaldy sú jednoducho úžasné. Zjedol som tam 15 fantasticky delikátnych hamburgerov," dodal. Či už sa Sacha Baron Cohen, ktorý o týždeň oslávi 35. narodeniny, podujme v budúcnosti slovne napadnúť inú krajinu alebo nie, jeho alter ego Borat vyhlasuje, že by s ďalším pokračovaním jeho filmov mohli byť technické problémy. "Jedinú kameru, ktorá patrí našej krajine, momentálne využívajú na nakrúcanie iného programu," uzavrel.