Gloria Estefan dnes vydáva druhú knižku pre deti

BRATISLAVA 10. októbra (SITA/AP) - Latinskoamerická speváčka Gloria Estefan dnes vydáva svoju najnovšiu rozprávkovú knihu pre deti, v ktorej nebude chýbať ani jej milovaný buldog Noelle. Kniha s názvom ...

10. okt 2006 o 10:50 SITA

BRATISLAVA 10. októbra (SITA/AP) - Latinskoamerická speváčka Gloria Estefan dnes vydáva svoju najnovšiu rozprávkovú knihu pre deti, v ktorej nebude chýbať ani jej milovaný buldog Noelle. Kniha s názvom Noelle's Treasure Tale je druhá v poradí venovaná speváčkinmu psovi. Vychádza tak po anglicky ako aj španielsky a pripojené k nej bude i CD s piesňou See with Your Heart. Estefan, matka dvoch detí a držiteľka piatich cien Grammy, vyhlásila, že knižka je pre deti vo veku od štyroch do ôsmich rokov. Kubánska rodáčka prišla s nápadom napísať o jednom zo svojich deviatich psov rozprávku, keď jej presne zapadol do vymysleného príbehu. "Myslela som si, že použijem Noelle ako príklad, že je nutné byť samým sebou," uviedla 49-ročná Estefan. "Pre mňa je dôležité inšpirovať deti dobrým príkladom. Niekedy sa aj ťažké témy dajú presadiť hravou formou. A funguje to lepšie, ako im to hovoriť priamo," dodala.