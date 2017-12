Tanečník Michael Flatley sa v sobotu ožení

10. okt 2006 o 12:43 SITA

BRATISLAVA 10. októbra (SITA) - Americký tanečník Michael Flatley zo súboru The Lord Of The Dance sa v sobotu 14. októbra ožení po piatich mesiacoch chodenia s tanečnicou Niamh O'Brien. Legendárny 47-ročný tanečník sa s 32-ročnou O'Brien stretol po prvý raz pri príprave predstavenia Riverdance pred 13 rokmi. Vtedy však medzi nimi žiadna iskra nepreskočila. To sa stalo až v máji tohto roka. "Osud zobral veci do svojich rúk a načasovanie bolo dokonalé. Keď ste na to pripravený vo vnútri, jednoducho to o sebe viete," povedal Flatley. "Už roky to bola moja favoritka. Prechovávali sme k sebe city, odkedy sa poznáme. Už roky sa vlastne milujeme. Je to najkrajšie dievča na svete, vo vnútri i navonok. Je presne taká, ako som si manželku predstavoval," dodal. Flatley, ktorého majetok sa odhaduje v prepočte na 18,5 miliardy korún, sa rozišiel s bývalou snúbenicou Lisou Murphy minulý rok.