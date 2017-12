Bratislava sa rozozvučí Večermi novej hudby

10. okt 2006 o 13:02 SITA

BRATISLAVA 10. októbra (SITA) - Zámerom dramaturgie 17. ročníka festivalu Večery novej hudby je postaviť vedľa seba rozmanité prejavy hudby dneška, ktoré v takomto zoskupení môžu otvoriť nové priestory vnímania hudby. Podujatie potrvá od 13. do 17. októbra. Agentúru SITA o tom informovala manažérka projektu Magdaléna Čierna.

Tri z piatich festivalových projektov sa svojou koncepciou a programom pripájajú k projektu Rok slovenskej hudby 2006, dva prezentujú významnú súčasnú skladateľskú osobnosť, akým je aj Gavin Bryars. Jeho hudbu slovenskému publiku priblížia koncerty 16. októbra (komorná tvorba) a 17. októbra (dve - dnes už kultové - rozsiahle kompozície Jesus’ Blood Never Failed Me Yet a The Sinking of the Titanic, ku ktorým niekoľko slovenských umelcov vytvorilo pôvodné filmové projekcie). Na festivale odznie aj niekoľko svetových a slovenských premiér z dielne slovenských skladateľov, a to na koncertoch 13. a 15. októbra.

Večery novej hudby predstavia aj v tomto roku pestrú paletu projektov spolupráce slovenských súborov so zahraničnými skladateľmi a interpretmi, čím potvrdzuje svoju dlhoročnú profiláciu podujatia pre prevažne mladé publikum. Súčasťou 17. ročníka festivalu bude už tradične aj sprievodné podujatie - skladateľský seminár Gavina Bryarsa.