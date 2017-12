Pornofilm Deep Throat je medzníkom v kinematografii

10. okt 2006 o 15:10 SITA

BRATISLAVA 10. októbra (SITA) - Magazín Radio Times zaradil pornografickú snímku Deep Throat z roku 1972 medzi stovku filmov, ktoré sa stali medzníkmi v histórii kinematografie. Hoci to bol podľa magazínu jeden z najhorších filmov, zároveň sa stal veľmi vplyvným, pretože ako vôbec prvý film so sexuálne explicitným obsahom ho premietali v kinách. Deep Throat bol doslova kasovým trhákom a zarobil v prepočte 17,4 miliardy korún. V čase svojho premietania reflektoval sexuálnu revolúciu v jej plnom rozkvete a to bol hlavný dôvod, prečo ho magazín zaradil do rebríčka - reprezentoval spoločenskú situáciu. Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke spoločnosti BBC, pornografický film Deep Throat zakázali v 23 amerických štátoch.

Medzi ďalšími filmami, ktoré sa ocitli v stovke rebríčka najvplyvnejších snímok, sú aj Hitchcockove Vertigo (1958) a Psycho (1960) či kultový film Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994). Jediné snímky nakrútené po roku 2000, ktoré sa dostali na zoznam, sú Shrek (2001) a Skrotená Hora (2005). Animované rozprávky okrem Shreka zastupuje slávny a priekopnícky projekt Walta Disneyho Snehulienka a sedem trpaslíkov (1937). Zostavovatelia rebríčka neobišli ani Spielbergov kasový trhák Čeľuste (1975).

Podľa vyjadrenia redaktora magazínu Radio Times Andrewa Collinsa nejde o zoznam najlepších filmov, ale takých, ktoré významne ovplyvnili ďalšiu filmovú tvorbu.