Barabášov dokument Tepuy premietnu v piatok na MFHF v Poprade

BRATISLAVA 10. októbra (SITA) - Filmár Pavol Barabáš ostane aj tento rok verný svojmu prísľubu, že každú jeho filmovú novinku uvidia ako prví diváci na Medzinárodnom festivale horských filmov v Poprade.

10. okt 2006 o 17:18 SITA

Jeho najnovší dokument Tepuy tam v predpremiére premietnu v piatok 13. októbra o 18:00.

Objaviteľský film o výprave slovenských jaskyniarov na venezuelskej stolovej hore Chimanta je dobrodružstvom poznania v bizarnom prírodnom trezore. Strhujúci príbeh sa odohráva v gigantickom labyrinte najstarších jaskýň sveta, ktoré v tvrdom kremenci vyleptala voda a kolónie podivných organizmov. Kamera Pavla Barabáša objavuje mystériá tohto nádherného, exotického, izolovaného miesta citlivo, nevtieravo, s pokorou. Divák sa so zatajeným dychom stáva jedným z účastníkov expedície. Je to expedícia do truhlice času, kam ešte človek neprenikol a jaskyniari si pripadajú ako votrelci.

Štrnásty ročník Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade odštartuje v stredu 11. októbra a potrvá do nedele 15. októbra. Svoje brány otvorí projekciou obrazového filmu Premeny Tatier.