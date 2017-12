Slovenské divadlá na viedenskom kolotoči

BRATISLAVA – Mitteleuropäisches Theaterkarussell Slowakei – teda Slovenský divadelný kolotoč. Tak sa volá festival slovenského divadla, ktorý sa začal včera vo viedenskom divadle Theater Brettod a potrvá do 21. októbra.

11. okt 2006 o 0:00 (kul)

Bratislavské Divadlo Astorka Korzo 90 sa vo Viedni predstaví hrou Thomasa Bernharda Pred odchodom na odpočinok v hlavnej úlohe s Petrom Šimunom, ktorý za ňu nedávno získal prestížnu Dos­ku, určenú najlepšiemu mužskému hereckému výkonu sezóny. FOTO – CTIBOR BACHRATÝ

Festival je výsledkom dlhodobej spolupráce Divadelného ústavu Bratislava a divadla Theater Brett, vďaka ktorej sa prvýkrát komplexnejšie prezentuje súčasné slovenské divadlo v Rakúsku.

V programe sa predstavia najvýznamnejšie divadlá z celého Slovenska: Divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešova, Staré divadlo z Nitry, Divadlo z Pasáže z Banskej Bystrice, bratislavské divadlo GUnaGU, Vysoká škola múzických umení, Divadlo Astorka Korzo 90, Združenie MED a Balet Slovenského národného divadla.

Program oživí scénické čítanie, výstava a pódiová diskusia. Riaditeľ Theater Brett a iniciátor myšlienky festivalu, režisér a herec, pôvodom z Brna, Ludvík Kavín o svojom vzťahu k slovenskému divadlu hovorí:

„Slovenské divadlo ma zaujalo už v 60. rokoch, keď som cestoval na predstavenia do Bratislavy predovšetkým pre skvelých hercov. A skvelí herci sú na Slovensku stále. Už v deväťdesiatom roku u nás vo Viedni hosťoval pán Huba s Kontrabasom. Skutočnosť, že herci takého kalibru ako on učia na VŠMU dáva záruku, že aj ďalšie herecké generácie budú stáť za to, aby človek za nimi cestoval. Študenti profesora Hubu sú výborní, som rád, že prídu s inscenáciou Bratov Karamazovcov. Teší ma, že v programe máme rusínske Divadlo A. Duchnoviča s Princovými haluškami. Som tiež rád, že uvidíme GUnaGU, tu cítim akúsi blízkosť poetiky medzi naším divadlom a scénou pána Klimáčka. Nevyhol som sa tomu, aby som nemenoval konkrétne divadlá, ale chcem zdôrazniť, že všetci, ktorých sme pozvali, sú dobrí vo svojej rôznorodosti a my sa na nich spolu s viedenským publikom tešíme.“

Doteraz sa v Theater Brett uskutočnil festival Stredoeurópsky divadelný kolotoč, v rámci ktorého sa predstavili tiež slovenské súbory a špeciálny letný študentský projekt, ktorý vznikol spoluprácou vysokých divadelných škôl z Rakúska, Maďarska, Česka, Poľska a zo Slovenska.