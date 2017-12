No Jazz budú podávať pestrý džezový koktail

11. okt 2006 o 10:20 SITA

BRATISLAVA 11. októbra (SITA) - Na tohtoročnom, v poradí už 32. ročníku Bratislavských Jazzových Dní Slovenská Sporiteľňa 2006 vystúpi množstvo veľkých džezových mien, medzi ktorými nebude chýbať ani francúzska formácia No Jazz. Napriek názvu, ktorý v preklade znamená žiadny džez, sa v ich hudbe nájde džezu viac než dosť. V hudbe tejto skupiny sa spája elektronika s funkom, rapom, rockom, popom, ale aj Zappovským humorom. Už svoj prvý album nahrávali v USA pod producentským dohľadom newyorského producenta Tea Macera. Po úspešnom americkom turné s kapelou Earth, Wind and Fire vznikla spolupráca s ich producentom Wayneom Vaughnom, bývalým členom Brothers Johnson, ktorý na nahrávanie aktuálneho albumu Have Fun zavolal do štúdia Stevieho Wondera a Terrace Martina, spolupracovníka Snoop Dogga. No Jazz si zas priniesli svojho kamaráta, aj na Slovensku známeho džezového perkusionistu Minu Cinela.

Skupina No Jazz vznikla spontánnym stretnutím piatich francúzskych hudobníkov, hľadajúcich nové hudobné teritóriá. Klávesák a samplista Philippe Balatier je fanúšikom Jamesa Browna a Propellerheads, saxofonista Philippe Sellam hrával tak free jazz ako aj v bigbande, DJ Samir Ben Rahma je kľúčovou postavou parížskej hiphopovej scény, multiinštrumentalista Pascal Reva je bubeníkom aj gitaristom skupiny a Guillaume Poncelet zas veľmi mladý, no veľmi dobrý trubkár.

