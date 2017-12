Smrť prezidenta Busha: veľa kriku pre nič

George Walker Bush zahynul v októbri 2007 v Chicagu. Počas protivojnovej demonštrácie ho ostreľovač zasiahol dvoma guľkami. Kto spáchal atentát nie je ani po niekoľkých mesiacoch úplne jasné, vyšetrovatelia majú viacero kandidátov. Hlavné podozrenie padá

12. okt 2006 o 0:00 JÁN GREGOR, Londýn (Autor je publicista)



FOTO – MOVIEWEB FOTO – MOVIEWEB

na muža sýrskeho pôvodu, po čase sa však vynárajú aj iné možnosti.

Približne tento obsah má fiktívny dokument britského digitálneho kanálu More 4, ktorý mal minulý mesiac premiéru na filmovom festivale v Toronte a v pondelok večer ho mohli vidieť aj britskí televízni diváci. Busha úspešne zavraždili, stálo to však za to?

Divákov by asi najviac zaujímalo, ako presne filmári donútili Busha hovoriť súvislé prejavy, vtipkovať, rozprávať o vojne či svojej manželke a zároveň ho dosadiť do dramatickej, aj keď trochu rýchlej scény, keď ho v dave zavraždia.

Film Death of a President (Smrť prezidenta) je predovšetkým šikovným použitím reálnych spravodajských záberov a digitálnej techniky, až potom dielom, ktoré by stálo za povšimnutie. Téma je zvolená vynikajúco, o bezplatnú reklamu sa postarali odporcovia Busha, jeho verní považujúci tento dokument za odporný nápad, aj mediálni odborníci, čo varovali pred tým, že by film mohol slúžiť ako návod na použitie.

Silnejšie ako samotné zavraždenie amerického prezidenta sa tvorcom podarilo spracovať napríklad prechod jeho motorizovaného sprievodu cez Chicago plné protivojnových demonštrantov, nezvyčajne agresívnych a nebezpeč­ných pre prechádzajúcu kolónu, pretože mnohí z nich prerazia policajné kordóny a pobiehajú medzi prechádzajúcimi autami. Paradoxne sa v tejto chvíli bojíte o život prezidenta viac ako vtedy, keď ho zasiahne ostreľovač.

Iným vydareným momentom je oznámenie prezidentovej smrti v desiatkach televízií zostrihané tak, že sa slovo „dead“ opakuje ako nekonečná ozvena.

Zlyhaním filmu je, že prakticky vôbec neukáže, aký vplyv mala Bushova smrť na americkú spoločnosť. Namiesto toho zostávajú iba výpovede svedkov a vyšetrovateľov a nevyhnutné hľadanie moslimských stôp.

Tvorcovia tvrdia, že im išlo o ukázanie toho, kam až môže dospieť Bushova politika, keď však prezident rozpráva na stretnutí biznismenov o hrozbe zo Severnej Kórey, pôsobí až sympaticky, naproti tomu protivojnový dav pred kongresovým centrom vyzerá ako banda anarchistických idiotov.

Mierové posolstvo filmu sa dá len veľmi ťažko vystopovať, dokument je presne o tom, čo hovorí jeho názov. Smrť prezidenta toho okrem smrti prezidenta veľa neukáže.