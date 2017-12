Robbie Williams pripravuje retrospektívne live DVD

12. okt 2006 o 9:59 SITA

BRATISLAVA 12. októbra (SITA) - Robbie Williams ohlásil ďalšiu novinku. Okrem tanečného albumu Rudebox a prípravy nového swingového CD, sa rozhodol svojim fanúšikom ponúknuť aj lahôdku v podobe retrospektívneho live DVD. Novinka s názvom And Through It All – Robbie Williams Live 1997 - 2006 by sa mala objaviť v predaji 13. novembra.

Najstaršie zábery na dvojdiskovom DVD pochádzajú z Robbieho parížskeho koncertu v roku 1997. Nechýbajú koncerty v Kolíne (2001) alebo Knebworthe (2003), ktorý vyšiel aj ako samostatné koncertné DVD. Fanúšikovia majú možnosť vychutnať si Robbieho nezabudnuteľný živý prejav z najrôznejších koncertných destinácií, až po posledné - tohtoročné turné po Európe. Nechýba záznam z nahrávania v Abbey Road pre BBC Radio 2 z roku 2003.

Robbieho fanúšikovia neprídu ani o špeciality ako jeho účinkovanie v Late Show Davida Lettermana alebo mexickom programe Otro Rollo. Na DVD sa nachádza aj duet s Kylie Minogue, alebo vystúpenie s Tomom Jonesom z udeľovania Brit Awards v roku 2000. Na prvom disku sa nachádzajú piesne She's The One, Strong, No Regrets a Ego A Go Go z vystúpenia v podhradí Slane Castle (1999), Millennium, Karma Killer, Kids a Rock DJ z Manchestru (2000), Rock DJ, Supreme, Angels, No Regrets a Let Me Entertain You z Kolína (2001), Come Undone, Feel, Angels a Kids z Knebworthu (2003), Radio, Trippin', Sin Sin Sin, Advertising Space, Let Me Entertain You a Rudebox z Leeds (2006).

Druhý disk prináša: Ego A Go Go, Teenage Millionaire, Clean, South of the Border, Old Before I Die a Angels z koncertu Live at The Forum (1998), Come Undone, Me and My Monkey, No Regrets, Feel a Phoenix From the Flames z Live at Abbey Road (2003), Feel, A Place to Crash, Tripping, Make Me Pure, Sin Sin Sin, No Regrets a Advertising Space z Live in Berlin (2005). Okrem toho Robbie ponúkne napríklad aj Life Thru A Lens a Old Before I Die z Elysée Montmartre (1997), Come Up and See Me/Leave Your Hat On z The Brits (1998), Angels z festivalu Glastonbury (1998) a charitatívneho megakoncertu Live 8 (2005) alebo White Christmas z Ant and Dec's Christmas Takeaway (2005).

Informácie zverejnil portál ilikemusic.com.