Novoromantici Duran Duran sú dnes rockeri

Ktorá zo svetových kapiel môže o sebe povedať, že jej pesničky zobúdzali kozmonautov amerického raketoplánu pred náročným pristávacím manévrom na zem?

13. okt 2006 o 0:00 PETER BÁLIK

Podivuhodný názov Duran Duran jej členovia odvodili od komiksovej postavy doktora z dobového sci-fi filmu Barbarella. FOTO – SONY BMG

V nedeľu 15. októbra do Bratislavy zavítajú najväčší hitmakeri svojej doby - britská kapela Durana Duran. Po Depeche Mode to bude ďalšia legenda, ktorá so sebou privezie ducha poprocku osemdesiatych rokov a ponúkne svoje najväčšie hity ako Girls on Film, The Reflex, Rio alebo chytľavý bondovský šláger A View To A Kill.

Priekopníci videoklipov

Táto päťčlenná partia (Simon Le Bon, Nick Rhodes, Roger Tay­lor, Andy Taylor a John Taylor) má za sebou veľmi zaujímavý príbeh. Boli vôbec jedným z prvých európskych boybandov, ale treba pripomenúť, že na rozdiel od umelých kapiel typu Take That alebo Backstreet Boys boli sebestační - dokázali si skladať vlastné piesne, ktoré sa stali obrovskými hitmi.

Za zlatú éru v osemdesiatych rokoch kapela vďačí vzniku hudobnej stanice MTV. Nebyť tohto fenoménu, možno by partia okolo speváka Simona Le Bona skončila niekde v londýnskych puboch. Bola to jedna z prvých kapiel, ktorá si uvedomila silu videoklipov - vďaka nim do sveta rozšírila novoromantický imidž založený na strapatých vlasoch, podivnej garderóbe a vyzývavom make-upe.

Kapela vznikla v roku 1979 a presadila sa hneď debutovým rovnomenným albumom, ktorý obsahoval jej prvý hit Planeth Earth (1981). Zo dňa na deň sa z nich stali hviezdy, ktorých ús­pech prekonal aj železnú oponu. K ich prvým veľkým fanúšikom patrila princezná Diana alebo výtvarník Andy Warhol.

Vďaka videoklipovej kultúre ich čaru prepadla aj americká mládež. Duran Duran však neuniesli obrovský tlak, podporený divokým životom hviezd, a na vrchole slávy sa v polovici osemdesiatych rokov rozpadli na dve skupiny - Power Station a Arcadia. Medzitým spevák Le Bon prišiel skoro o život - takmer sa utopil počas nakrúcania video­klipu k obrovskému hitu The Wild Boys.

Trojica Le Bon, Rhodes a John Taylor sa napokon rozhodla pokračovať a vydala pomerne úspešné albumy, ale po Wedding Album (1993), ktorý obsahoval veľký hit Ordinary World, kapela postupne upadla do zabudnutia.

Rockový návrat

Po rôznych neúspešných projektoch, ktoré sa dnes dajú považovať za štádium umeleckého hľadania, sa v pôvodnom zložení objavili až v roku 2001. Nasledovalo turné a nakoniec aj úspešný album Astronaut (2004), ktorý vrátil kapelu na predné priečky hitparád na celom svete.

Hudobní kritici niekdajšie idoly tínedžerov vždy považovali za popovú skupinu, ale ich súčasná podoba hovorí, že majú oveľa bližšie k rocku. A čo je prekvapujúce, kapela má svojich nasledovníkov. K ich odkazu sa dnes hlásia americké kapely ako The Killers, The Bravery alebo Scissor Sisters.

V polovici deväťdesiatych rokov šokovali verejnosť albumom pozoruhodných coververzií Thank You (1995) od umelcov, ktorými sa dali ovplyvniť počas bohatej hudobnej dráhy. Verili by ste, že ich najväčšími vzormi boli Lou Reed, Public Enemy alebo The Doors?

V prípade Duran Duran je všetko inak. Dnes varujú pred zhubným vplyvom súčasnej TV na hudbu. Od tejto kapely to znie možno čudne, ale kto iný môže pred škodlivosťou súčasnej televízie varovať ako bývalé hviezdy MTV, ktoré si tvrdý šoubiznis odskákali na vlastnej koži.