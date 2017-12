Cez víkend si možno vziať dizajn so sebou

Najväčší rakúsky veľtrh dizajnu Blickfang usporiada od 13. do 15. októbra Rakúske múzeum úžitkového umenia (MAK) v MuseumsQuartieri. Na tri dni budú haly MAK-u prezentovať tvorbu viac ako 140 mladých autorov z Rakúska, Nemecka, Holandska, Bulharska, Švajčiarska a Turecka.

Na veľtrhu si návštevníci môžu veci vyskúšať a dokonca aj kúpiť. Tretí ročník má pripravený bohatý program v podobe módnych prehliadok, prednášok na rozličné témy. Prednášať budú kapacity v oblasti dizajnu, napríklad Thomas Stockhammer z dielne Stockhammer, šperkový dizajnér Florian Ladstätter či prezidentka Viedenskej hospodárskej komory Brigitte Janková.

Do Special Corner usporiadatelia tento rok po vlaňajšom úspechu Holandska pozvali tucet mladých tvorcov z Istanbulu. Ich tvorba z oblasti módy, nábytkového a šperkového dizajnu priblíži vo Viedni po prvýkrát dizajn pulzujúcej miliónovej tureckej metropoly, ktorá práve zažíva svoj politický a kultúrny prerod.

Novinkou tohto ročníka budú dve výstavné plochy venované špeciálne módnym produktom pre pánov. Veľtrh je otvorený v piatok a v sobotu od 12.00 do 22.00 a v nedeľu od 10.00 do 20.00. Módne prehliadky sa konajú v piatok o 20.30 a v sobotu o 18.30 a 20.30. Vstupné je 10, prípadne osem eur, deti do 12 rokov majú vstup zdarma.