Víkendové safari na Hrade: prechádzka medzi levmi

Detský víkend ako sprievodný program k stálej expozícii Príbeh Pražského hradu pripravila pre rodičov s deťmi správa Pražského hradu. Počas najbližšieho víkendu (14. a 15. októbra) prevedú návštevníkov neznámymi zákutiami Pražského hradu a zoznámia premenami podoby symbolu českého kráľovstva - leva v priebehu storočí. Levov je na nádvoriach, v budovách i záhradách Hradu naozaj dosť. Sú na fontánach, chrlia vodu z katedrály, pózujú na erboch, strážia vstupy do Hradu alebo len tak čakajú na kľučkách či klopadlách. Tí, ktorí sa vydajú na safari Pražským hradom, budú mať za úlohu vypátrať niekoľkých levov ukrytých na neočakávaných miestach a nájsť medzi nimi určité spojenie. Potrebné veci sa deti a rodičia dozvedia na štarte pri vstupe do stálej expozície (severný dvor pri Starom kráľovskom paláci). Okrem levov sú pripravení i šermiari, stredovekí remeselníci naučia deti pliesť krúžkové košele, vyrábať šperky a bude sa modelovať z hliny a kresliť podľa vlastnej fantázie. Vstup na podujatie je zdarma, a tí, ktorí na záver odovzdajú vyplnený pracovný list, zapoja sa do súťaže o vstupenky do pražskej zoo, aby si pozreli kráľa zvierat naživo.

Víkend na Pražskom hrade, 14. a 15. október, od 10.00 do 17.00. (vju)

V pražskom židovskom meste uviazla novodobá Archa

Na päť mesiacov uviazla medzi židovským cintorínom a Pinkasovou synagógou štyri metre vysoká a tri metre široká Archa. Videoinštalácia kanadskej umelkyne Melissy Shiff pripomína sté výročie pražského Židovského múzea. Archa je vyrobená z pieskovaného plexiskla a je umiestnená vo výške, kam dosiahla potopa ktorá, postihla Prahu v roku 2002. Je to symbolická pripomienka starovekej biblickej potopy, pred ktorou Noe vybudoval svoju archu. Cez deň si Archu možno nevšimnete, no po zotmení sa celá rozžiari a v tridsaťminútových sekvenciách symbolicky odhaľuje svoje "útroby "- premieta sa na nej kultúrne dedičstvo, ktoré múzeum počas svojej existencie uchováva.

(vju)

foto - melissashiff.com